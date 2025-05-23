Alman Şehirler Birliği'nden Ekrem İmamoğlu'na Destek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da kentlerin çatı örgütü olan Alman Şehirler Birliği (Deutscher Städtetag), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve görevine iade edilmesini istedi.

Alman Şehirler Birliği tarafından yayımlanan metinde, İmamoğlu'nun mahkeme kararı olmaksızın görevden alınmasının ve tutuklanmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Kararda, "Ekrem İmamoğlu'nun, isminin Cumhurbaşkanlığı için anıldığı bir dönemde gerçekleşen bu adımlar, demokratik ilkelere ciddi zarar vermektedir" denildi.

Metinde, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin büyük endişe ile takip edildiği belirtildi, Türkiye'de demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerine bağlı kalınmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye kökenli toplulukların Almanya şehirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtilen metinde, 100'den fazla Türk ve Alman belediyesi arasında güçlü işbirliği ve dostluk ilişkilerinin sürdüğünü vurguladı ve bu bağın korunmasının ve güçlendirilmesinin, yerel yönetimlerin özgürlüğüne saygıyla mümkün olabileceği ifade edildi.

Metinde, Türk hükümetine Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na uyma çağrısında bulunularak, yerel seçimlerde halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Metinde, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu yerel yöneticilerle tam dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, yerel yöneticilerin özgürlüklerinin korunması ve görevlerini baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri gerektiği vurgulandı.