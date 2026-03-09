Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter. Düşmanlıkları sona erdirmek tamamen bu rejime ve sözde Devrim Muhafızlarına bağlıdır" açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; Almanya Başbakanı Friedrich Merz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MOLLA REJİMİ NE KADAR ÇABUK SONA ERERSE..."

"Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter" diyen Mertz, "Düşmanlıkları sona erdirmek tamamen bu rejime ve sözde Devrim Muhafızlarına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı ayrıca "Bu gerçekleşene kadar, İsrail ve Amerika'nın bu rejime karşı savunmalarına devam edeceğini varsayıyorum" diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.