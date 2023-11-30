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Sen misin İsrail'i destekleyen! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'da tarihi ayar - Son Dakika

Sen misin İsrail'i destekleyen! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'da tarihi ayar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildi. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

30.11.2023 - 09:47,
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

KARŞILAMAYA HİÇBİR KATARLI YETKİLİ GİTMEDİ

Alman medyasında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

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ALMANYA'NIN GAZZE POLİTİKASINA TEPKİ

Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı. Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

AL SANİ İLE GÖRÜŞMEYE ZAMANINDA ULAŞTI

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sen misin İsrail'i destekleyen! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'da tarihi ayar - Son Dakika
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