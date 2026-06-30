Adana'nın Pozantı İlçesinin Kardeş  Şehri Margetshöchheim Belediye Başkanı'na Türk Bayraklı Veda - Son Dakika
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Adana'nın Pozantı İlçesinin Kardeş  Şehri Margetshöchheim Belediye Başkanı'na Türk Bayraklı Veda

30.06.2026 00:37  Güncelleme: 01:18
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Almanya'nın Margetshöchheim kentinde 18 yıl belediye başkanlığı yapan Waldemar Brohm, Türk ve Alman bayraklarıyla hazırlanan buket eşliğinde görevine veda etti. Törende, kardeş şehir Pozantı'nın dostluk mesajları öne çıkarken, iki kent arasındaki güçlü bağların yeni dönemde de süreceği vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

(MARGETSHÖCHHEIM) – Almanya'nın Margetshöchheim kentinde 18 yıl belediye başkanlığı yapan Waldemar Brohm, Türk ve Alman bayraklarıyla hazırlanan bukent eşliğinde görevine veda etti. Törende, kardeş şehir Pozantı'nın dostluk mesajları öne çıkarken, iki kent arasındaki güçlü bağların yeni dönemde de süreceği vurgulandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Adana'nın Pozantı ilçesinin kardeş şehri Margetshöchheim'de, yaklaşık 18 yıl boyunca üç dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Waldemar Brohm, görevine törenle veda etti. Kentin siyaset, ekonomi ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı törende, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan tarafından gönderilen Türk ve Alman bayraklarıyla hazırlmış buket davetlilerin ilgi odağı oldu. Türk-Alman bayraklı çelenk, iki kardeş şehir arasındaki dostluğun simgesi olarak değerlendirildi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Waldemar Brohm'a Pozantı'ya ve Türkiye'ye verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi. Avan mesajında, "İsimler değişse de gerçek dostluklar unutulmaz. Biz Türkler vefayı hiçbir zaman unutmayan bir milletiz. Dostluğun ve bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Margetshöchheim Belediye Başkanlığına yeni seçilen Lukas Götz'ü de kutlayan Avan, iki kardeş şehir arasındaki ilişkilerin aynı samimiyetle süreceğine inandığını belirtti. Avan, Waldemar Brohm ve Dr. Latif Çelik'in öncülüğünde yıllar önce temelleri atılan dostluğun daha da güçleneceğini ifade ederek, Götz ve ekibini en kısa sürede Pozantı'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Pozantı ile Margetshöchheim arasında yıllardır sürdürülen kardeş şehir ilişkileri, Türk-Alman dostluğunun başarılı yerel yönetim örnekleri arasında gösteriliyor. İş birliği kapsamında özellikle Belemedik ve çevresi son yıllarda Alman turistlerin ilgi gösterdiği önemli turizm merkezlerinden biri haline gelirken, iki kent arasındaki dostluk köprüsünün kurulması ve güçlenmesinde Waldemar Brohm, Ali Avan ve uzun yıllardır iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sunan Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü (IKG)'nin başkanı Dr. Latif Çelik'in önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Veda töreninde söz alan davetliler, Brohm'un Margetshöchheim'a kazandırdığı hizmetleri ve 18 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalarını anlattı. Duygusal anların yaşandığı program, Brohm'un görev süresi boyunca kendisine destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Adana'nın Pozantı İlçesinin Kardeş  Şehri Margetshöchheim Belediye Başkanı'na Türk Bayraklı Veda - Son Dakika

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