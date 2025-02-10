Almanya'da Başbakan Adayları İlk Münazara - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Başbakan Adayları İlk Münazara

Scholz ve Merz, Almanya'nın federal seçimleri öncesi televizyon münazarasında karşılaştı.

10.02.2025 14:52
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimlerde yarışacak iki Başbakan adayı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, televizyon münazarasında ilk kez karşı karşıya geldi. Ekonomi, göç ve savunma politikaları gibi kritik konuların ele alındığı tartışmada tansiyon zaman zaman yükseldi.

Almanya'da seçimlere iki hafta kala, başbakan adayları, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, dün ARD ve ZDF televizyonlarının ortak yayınına katıldı.

Başbakan Scholz, NATO'nun savunma harcama hedefini gerçekleştirdiğini ve Almanya'nın savunma kapasitesini artırdığını vurguladı. Ancak, savunma harcamalarının finansmanı konusundaki belirsizlikler eleştiri aldı. Ekonomi konusunda Merz, ülkenin üç yıldır resesyonda olduğunu ve sanayi sektörünün zayıfladığını öne sürdü. Ekonomik sorunları kabul etmeyen Scholz, uzun vadeli çözüm planları olduğunu belirtti.

Münazara sırasında izleyicilere yapılan ankette, Sosyal Demokrat Partili Başbakan Scholz yüzde 37 oranında onay alarak, Merz'in yüzde 34'lük oranının biraz önüne geçmeyi başardı. İzleyicilerin yüzde 29'u, her iki adaya da eşit mesafede kaldı.

Göç politikası üzerine sert tartışma

Münazaranın en hararetli bölümlerinden biri göç politikası oldu. Merz, Almanya'daki göçmen politikalarının güvenlik sorunları yarattığını iddia ederken, Scholz ise hükümetinin bu konuda önemli adımlar attığını savundu. CDU lideri ayrıca, SPD'yi aşırı sağcı AfD ile işbirliği yapmakla suçladı, ancak Scholz bu iddiayı reddetti.

Merz, CDU'nun sosyal yardımları reformdan geçirerek bütçeden 6 milyar Euro tasarruf etmeyi planladığını söyledi. Vergi politikalarında da iki lider karşı karşıya geldi. Merz, SPD'nin politikalarının Almanya'daki en yüksek gelir vergisini yüzde 60'a çıkaracağını iddia etti, ancak Scholz bu artışın yalnızca üst gelir grubunu etkileyeceğini savundu.

Ukrayna ve savunma politikası

Merz, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri göndermesi gerektiğini savunurken, Scholz bu silahların Rusya topraklarında kullanılmasını istemediğini belirtti. Dış politikadaki tutarsızlıkları nedeniyle Merz zaman zaman köşeye sıkıştı

Düello, başa baş bir mücadele şeklinde geçti. Scholz, ekonomi ve savunma konularında daha somut planlar sundu ancak zaman zaman alaycı tavırlarıyla eleştiri aldı. Merz, göç politikalarında etkili bir performans sergilese de dış politika konularında sıkıntıya düştü. Almanya'da yaklaşan seçimler öncesinde liderler arasındaki çekişme devam ediyor.

"Kapsamlı bir düello planlanıyor"

Adayların, 16 Şubat 2025'de, RTL ve n-tv özel televizyonlarda daha kapsamlı bir düellosu planlanıyor. Bu tartışma programına, Başbakan Olaf Scholz, CDU lideri Friedrich Merz, Yeşiler Partisi başbakan adayı Robert Habeck ve AfD lideri Alice Weidel katılacak. Bu programı tanınmış moderatörler Pınar Atalay ve Günther Jauch idare edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Başbakan Adayları İlk Münazara - Son Dakika

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