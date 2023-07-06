Almanya'da çocuk istismarı suçundan hapis cezasına çarptırılan rahip din adamlığından da azledildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde uzun yıllar çocukları istismar ettiği ortaya çıkan ve bu nedenle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Hans Bernhard Uedelhoven adlı rahibin, din adamlığından da azledildiği bildirildi.

Köln Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, azil kararının, Başpiskopos Kardinal Rainer Maria Woelki'nin talebi üzerine, Vatikan tarafından alındığı belirtildi.

Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki, yaptığı açıklamada, "Mağdurların çektiği acıların bununla telafi edilemeyeceğini bilsem de bu görevden alma, çok yerinde bir karar. Ben, tutarlı bir önleme ve aydınlatma yolundan yanayım." ifadelerini kullandı.

Azledilme bir din adamı için "en ağır karar"

Uedelhoven, papazlıkla ilgili tüm hak ve ayrıcalıklarını sonsuza kadar kaybedecek ve artık papazlık ve rahiplik faaliyetlerinde bulunamayacak.

Katolik Kilisesi hukukuna göre görevden azledilme, bir din adamı için "en ağır karar" anlamına geliyor.

Köln Bölge Mahkemesi, şubatta Uedelhoven'i istismar suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.