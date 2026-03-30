Şevki Yılmaz'dan gençlere evlilik çağrısı
Şevki Yılmaz'dan gençlere evlilik çağrısı

30.03.2026 19:43  Güncelleme: 20:46
Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir düğün töreninde konuşan eski Rize Belediye Başkanı ve 20. Dönem Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, gençlere evlilik çağrısında bulundu. Yılmaz, "Müslüman gençlerin evlenmeme özgürlüğü, evlenmeme lüksü bu dinde yoktur. Sağlığı yerinde olan gençler için evlilik Allah'ın emridir" dedi.

Köln'de, Ziraat Bankası şube yöneticilerinden Bayram Keskin'in oğlu Harun Keskin ile Aslan ailesinden Şeyma Aslan'ın düğün töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK PARTİ Genel Başkan Danışmanı Akif Gülle ile eski Rize Belediye Başkanı ve 20. Dönem Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz katıldı.

Zafer Sırakaya ve Akif Gülle, davetlileri selamlayarak aileleri tebrik etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Şevki Yılmaz ise konuşmasında, evliliği erteleyen gençlere seslenerek, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Sosyolog İbn Haldun'un "Güçlü devletler ve güçlü milletler, temeli sağlam ailelerden oluşur" sözünü hatırlatan Yılmaz, "Bizi savaşlarda yıkamayanlar, aile içinde bizi yıkmaya çalışıyor. Bu nedenle nikahı ve evliliği teşvik etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Gençlerin evliliği geciktirmemesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Müslüman gençlerin evlenmeme özgürlüğü, evlenmeme lüksü bu dinde yoktur. Sağlığı yerinde olan gençler için evlilik Allah'ın emridir" dedi.

Filistin'de yaşananlara da değinen Yılmaz, bombardıman ve yıkım altında dahi gençlerin evlenmeye devam ettiğini belirterek, "Filistinli gençlerden ders alın. Enkaz altında bile düğün yapıyorlar. Filistin'de 100 bin şehit varken, doğan bebek sayısı 120 bin. Bunlar Filistin'e sahip çıkmak ve gelecek nesillere emanet etmek için evleniyorlar. Bu yüzden evliliği teşvik edin" diye konuştu.

Nikahın ve ailenin İslam'daki önemine vurgu yapan Yılmaz, evliliğin ciddi bir kurum olduğunu belirterek, boşanma konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Altı ay flört yapalım, beğenirsek evlenelim anlayışı bu dinde yoktur" dedi.

Aile hayatının beş temel unsur üzerinde yükseldiğini belirten Yılmaz, bunları "sevgi, saygı, sadakat, sadaka ve sabır" olarak sıraladı. "Sevgi arttıkça, gecekonduda yaşasanız bile o yuva cennet olur" diyen Yılmaz, sevginin temelinin Allah sevgisi olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a da değinen Yılmaz, "Onun sevgisi para ve mülk sevgisidir. İçinde Allah korkusu olsaydı insanları öldüremezdi" dedi.

Aile içinde saygının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Sevginin ispatı saygıdır. Anne ve babaya saygı, saygının temelidir" ifadelerini kullandı.

Sadakatin ve yardımlaşmanın önemine de değinen Yılmaz, "Mazlumlara sadaka verin. Sadaka belayı önler, sadaka tedavi eder" dedi.

Sabır kavramına da vurgu yapan Yılmaz, aile içindeki huzurun sabırla korunabileceğini belirterek, "Erkek elini, kadın da dilini tutarsa evlilikleri cennete kadar sürer" diye konuştu.

Yılmaz, konuşmasının devamında, "Erkeğin eli kuvvetli; hanımları dövün diye değil, hanımları koruyun diyedir. Kadınların da bazen elleri zayıf, dilleri kuvvetli. Dır dırlarıyla evi zindan ediyorlar" ifadelerini kullandı.

