Almanya\'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

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Almanya'da polis, ülkenin batısındaki Solingen kentindeki bir festivalde bıçaklı saldırıda üç kişiyi öldüren, beş kişiyi de ağır yaralayan zanlıyı aramaya devam ediyor.

Saldırı Cuma akşamı şehir merkezindeki bir festivalde meydana geldi.

Hala kayıp olan saldırganın arandığı bildirildi.

Polis Solingen'de yollara barikatlar kurulduğunu ancak arama çalışmalarının şehir dışına da genişletildiğini açıkladı.

Saldırganın net bir eşkalinin bulunmadığı belirtiliyor.

Solingen'in 650'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen festival iptal edildi.

Alman medya kuruluşu Bild, bir adamın yoldan geçenleri rastgele bıçakladığını bildirdi.

Yerel saatle 22:00 sularında gerçekleşen saldırının ardından polis güvenlik kordonu oluşturdu.

Yollar kapatıldı ve arama çalışmaları sürerken bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi.

Polis sözcüsü Alexander Kresta, Alman medyasına yaptığı açıklamada çok sayıda görgü tanığıyla konuştuktan sonra “şu anda saldırganın tek kişi olduğunu varsayıyoruz” dedi.

Polis ayrıca saldırganın “nerede olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını” ve görünüşü hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Tim Kurzbach şehrin şok, dehşet ve keder içinde olduğunu söyledi.

Kuzey Ren-Westfalya Başbakanı Hendrik Wuest, acımasız ve anlamsız şiddet eyleminin eyaleti kalbinden vurduğunu ifade etti.