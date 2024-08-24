Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı - Son Dakika
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Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

Almanya\'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen bir festivalde meydana gelen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi ağır yaralandı. Saldırganın hala arandığı bildirildi.

24.08.2024 10:38
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Almanya'da polis, ülkenin batısındaki Solingen kentindeki bir festivalde bıçaklı saldırıda üç kişiyi öldüren, beş kişiyi de ağır yaralayan zanlıyı aramaya devam ediyor.

Saldırı Cuma akşamı şehir merkezindeki bir festivalde meydana geldi.

Hala kayıp olan saldırganın arandığı bildirildi.

Polis Solingen'de yollara barikatlar kurulduğunu ancak arama çalışmalarının şehir dışına da genişletildiğini açıkladı.

Saldırganın net bir eşkalinin bulunmadığı belirtiliyor.

Solingen'in 650'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen festival iptal edildi.

Alman medya kuruluşu Bild, bir adamın yoldan geçenleri rastgele bıçakladığını bildirdi.

Yerel saatle 22:00 sularında gerçekleşen saldırının ardından polis güvenlik kordonu oluşturdu.

Yollar kapatıldı ve arama çalışmaları sürerken bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi.

Polis sözcüsü Alexander Kresta, Alman medyasına yaptığı açıklamada çok sayıda görgü tanığıyla konuştuktan sonra “şu anda saldırganın tek kişi olduğunu varsayıyoruz” dedi.

Polis ayrıca saldırganın “nerede olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını” ve görünüşü hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Tim Kurzbach şehrin şok, dehşet ve keder içinde olduğunu söyledi.

Kuzey Ren-Westfalya Başbakanı Hendrik Wuest, acımasız ve anlamsız şiddet eyleminin eyaleti kalbinden vurduğunu ifade etti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı - Son Dakika

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