Almanya'da Göç İçin Ulusal Acil Durum İlanı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göç politikalarında radikal bir adım atarak, ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göç politikalarında radikal bir adım atarak, ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı. Merz'in bu kararı, seçim döneminde verdiği göçmen karşıtı vaatlerin bir parçası olarak değerlendirilirken, uygulamanın detayları ve yürürlüğe girme tarihi henüz netleşmiş değil.

Başbakan Merz, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşması'nın 72'nci maddesini devreye sokmak istiyor. Söz konusu madde, üye ülkelere kamu düzeni ve iç güvenliğin korunması amacıyla AB kurallarından sapma hakkı tanıyor. Bu kapsamda Almanya'nın sınır kontrollerini kalıcı hale getirmesi ve iltica başvurularını daha sıkı şekilde ele alması bekleniyor. Merz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya'nın güvenliği ve sosyal yapısının korunması için sınırlarımızda kalıcı kontrole ihtiyaç var. Bu sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da geleceğiyle ilgilidir," ifadelerini kullandı. Hükümet kaynaklarına göre, Polonya, Çekya ve Avusturya sınırlarında halihazırda geçici olarak sürdürülen kontroller, artık kalıcı hale gelebilir.

Ana muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri, Merz'in kararına sert tepki gösterdi. Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ulusal acil durum ilanı, anayasal dengeleri zorlayabilecek bir adımdır. Göç meselesi güvenlik değil, insanlık meselesidir," denildi. AB Komisyonu yetkilileri, söz konusu maddenin keyfi şekilde kullanılamayacağına ve her üye devletin dayanışma ilkelerine bağlı kalması gerektiğine dikkat çekti. Alman basını, uygulamanın AB içinde yeni bir çatlak yaratabileceğine işaret ediyor. Ulusal acil durumun ilanı duyurulsa da, uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği veya ne şekilde işleyeceği henüz açıklanmadı. İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı bir eylem planı sunması bekleniyor.