Almanya'da Göç Politikalarına Karşı Protestolar - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Göç Politikalarına Karşı Protestolar

Almanya'da 700 binden fazla kişi, CDU'nun göç politikalarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

03.02.2025 19:18
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'da göç politikaları nedeniyle Berlin'de polis verilerine göre 160 binden, ülke genelinde 700 binden fazla kişi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Lideri Friedrich Merz ve sağ popülist olarak bilinen Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) ile iş birliğine karşı sokaklara döküldü. Buna rağmen CDU'nun üst yönetimi, Merz'in göç politikalarına tam destek veriyor.

Almanya'da seçimler yaklaşırken göç politikalarına yönelik tartışmalar sürüyor. Berlin'de polis verilerine göre 160 binden, ülke genelinde 700 binden fazla kişi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Lideri Friedrich Merz ve sağ popülist olarak bilinen Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) ile iş birliği tartışmalarına karşı sokaklara çıktı.

CDU'nun üst yönetimi ise Merz'in göç politikalarına tam destek veriyor. Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ve diğer üst düzey CDU yetkilileri, Merz'in göç politikası konusundaki tutumunu desteklediklerini açıkladı. Rhein, CDU yönetim toplantıları öncesinde yaptığı açıklamada, CDU'nun göç politikalarında değişim yapacağını savunarak, "Yeşiller ve SPD ile bir değişim mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CDU göç planlarını onaylamaya hazırlanıyor

CDU, 3 hafta sonra gerçekleşecek Federal Meclis seçimleri öncesinde, pazartesi günü bir parti kongresinde "Acil Eylem Programı"nı kabul edecek. Bu belgede, Merz'in 5 maddelik göç planı yer alıyor. Plan, Almanya sınırlarında geri gönderme politikası ve sürekli sınır kontrolleri içeriyor. Bu yasa tasarısı, geçtiğimiz hafta Federal Meclis'te CDU ve AfD oylarıyla kabul edilmişti.

"Almanya'da göç politikalarına karşı dev protestolar devam edecek"

Son günlerde Almanya genelinde yüz binlerce kişi, CDU'nun AfD'ye yaklaşımını ve göç politikalarını protesto etti. Protestolar nedeniyle CDU, Berlin'deki genel merkezinde yapılması planlanan toplantıyı fuar alanına taşımak zorunda kaldı. Önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek CDU kongresinde, 1001 delegenin Merz'e açık şekilde eleştiri getirip getirmeyeceği ise merak konusu. Protestoların parti toplantısına da yansıması bekleniyor.

Almanya genelinde gerçekleşen mitinglerde protestocular, "Bir daha asla, şimdi", "Sağa kaymaya karşıyız" ve "Faşizme geçit yok" gibi sloganlar attı.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Göç Politikalarına Karşı Protestolar - Son Dakika

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