Almanya'da halkın yüzde 87'si hükümete güvenmiyor, AfD yüzde 27 ile önde - Son Dakika
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Almanya'da halkın yüzde 87'si hükümete güvenmiyor, AfD yüzde 27 ile önde

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Almanya\'da halkın yüzde 87\'si hükümete güvenmiyor, AfD yüzde 27 ile önde
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Forsa'nın 21-23 Ekim'de 1009 kişiyle yaptığı ankette, Almanya'da katılımcıların yüzde 87'si federal hükümetin ülke sorunlarını çözemeyeceğinden endişeli. Fiyat artışları yüzde 84 ile kaygı listesinde yer alırken, AfD seçim anketinde yüzde 27 oyla ilk sırada.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 87'si federal hükümetin ülkenin sorunlarını çözemeyeceğinden endişe duyuyor. Artan fiyatlar, eğitim, suç ve göç öne çıkan kaygılar arasında yer alırken, seçim anketinde aşırı sağcı parti AfD yüzde 27 ile ilk sırada yer alıyor.

Forsa araştırma şirketinin 21-23 Ekim tarihlerinde 1009 kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, Almanya'da hükümetin sorunları çözme kapasitesine yönelik güvensizliğin yaygın olduğunu ortaya koydu.

"EN BÜYÜK ENDİŞE HÜKÜMETİN SORUNLARI ÇÖZEMEMESİ"

Araştırmaya katılanların yüzde 87'si, federal hükümetin ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlarla başa çıkamayacağından endişe duyduğunu belirtti. Bu oran, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) destekçileri arasında yüzde 99'a ulaştı. Hükümetin büyük ortaklarından Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmenlerinde yüzde 60, Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmenlerinde ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Artan fiyatlar da halkın en önemli kaygıları arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 84'ü fiyat artışlarından endişe duyduğunu ifade etti. Bu oran AfD seçmenlerinde yüzde 91, SPD seçmenlerinde yüzde 83, CDU/CSU seçmenlerinde ise yüzde 70 oldu.

"EĞİTİM SİSTEMİ DE ENDİŞE YARATIYOR"

Almanya'daki okul ve eğitim sisteminin yetersiz olduğu yönündeki kaygı da yaygın. Katılımcıların yüzde 79'u eğitim sisteminden endişe duyduğunu belirtti. Bu oran AfD destekçilerinde yüzde 83'e çıkarken, CDU/CSU seçmenlerinde yüzde 58'de kaldı.

Göçün sonuçları konusunda endişe duyanların oranı genel katılımcılar arasında yüzde 56 olarak ölçülürken, AfD seçmenlerinde yüzde 98'e ulaştı. Suç oranları konusunda ise katılımcıların yüzde 70'i kaygı duyduğunu belirtirken, AfD destekçilerinde bu oran yüzde 91 oldu.

"SAĞ VE SOL SEÇMENLERİN KAYGILARI FARKLILAŞIYOR"

Ankete göre, aşırı sağın yükselişinden endişe duyanların oranı SPD seçmenlerinde yüzde 98, Yeşiller Partisi destekçilerinde yüzde 97 olarak belirlendi. Aşırı solun güçlenmesinden kaygı duyanların oranı ise  AfD seçmenlerinde yüzde 87,  CDU/CSU seçmenlerinde yüzde 76 oldu.

İklim değişikliğinin sonuçları konusunda en fazla endişe duyanlar yüzde 95 ile Yeşiller, yüzde 90 ile Sol Parti seçmenleri oldu. AfD destekçilerinde bu oran yüzde 25'te kaldı.

Almanya'nın bir savaşın içine çekilmesi ihtimali ise genel katılımcıların yüzde 58'ini endişelendiriyor. Bu kaygı SPD ve AfD seçmenlerinde yüzde 62 olarak ölçülürken, Yeşiller destekçilerinde yüzde 41 oldu.

"SEÇİM ANKETİNDE AFD İLK SIRADA"

Araştırmanın yayımlanan seçim anketi bölümüne göre AfD, yüzde 27 oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor. CDU/CSU yüzde 21 ile ikinci sırada bulunuyor. Bir önceki haftaya göre bir puan yükselen CDU/CSU ile AfD arasındaki fark 6 puana geriledi.

Yeşiller Partisi bir puan kaybederek yüzde 16'ya düşerken, SPD yüzde 13, Sol Parti yüzde 11 oy oranında kaldı. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4 ile yüzde 5'lik seçim barajının altında görünüyor.

Kaynak: ANKA
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