Almanya\'da Havai Fişek Faciası: 19 Yaralı

Almanya'da bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.