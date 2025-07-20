Almanya'da bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da Havai Fişek Faciası: 19 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?