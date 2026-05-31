Almanya'da İşsizlik 3 Milyonun Altında

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'da işsiz sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi azalarak 2,95 milyona düştü. Böylece işsiz sayısı bu yıl ilk kez 3 milyonun altına geriledi.

Merkezi Nürnberg kentinde bulunan Federal İş Ajansı (BA), iş gücü piyasasında kalıcı bir iyileşmenin henüz görülmediğini bildirdi. Federal İş Ajansı'nın mayıs ayı verilerine göre, işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 31 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise mayısta yüzde 6,3 olarak gerçekleşti.

BA Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında mevsimsel canlanmanın etkilerinin görüldüğünü ancak bunun güçlü bir toparlanmaya işaret etmediğini belirterek, "Bahar dönemi hareketliliği beklenen ivmeyi yakalayamadı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, açık iş pozisyonlarının sayısında artış kaydedildi. Mayıs ayında Federal İş Ajansı'na bildirilen açık iş sayısı 643 bine yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 8 bin daha fazla oldu. Kurum, iş gücü talebinin düşük seviyede de olsa istikrar kazandığını ifade etti.

Nitelikli iş gücü açığının devam ettiğini açıklayan yetkililer, Almanya'da en fazla hemşireler, fizyoterapi ve ergoterapi uzmanları ile otobüs şoförlerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Elektrik, metal işleme ile sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinde de personel sıkıntısı sürüyor. Akademik mesleklerde ise sosyal hizmetler alanı ve doktorluk mesleğinde eleman açığı öne çıkıyor.

Nahles, göçmen iş gücünün Almanya'daki personel açığının hafifletilmesinde önemli rol oynadığını kaydederek, göç olmadan mevcut sıkıntıların çok daha ağır olacağını söyledi.

Eğitim ve çıraklık piyasasında ise 382 bin eğitim yeri bulunmasına rağmen 199 bin genç hala uygun bir yerleşim sağlayamadı. Birçok pozisyon, bölgesel uyumsuzluklar ve yeterli aday bulunamaması nedeniyle boş kalıyor.

Mayıs ayında işsizlik ödeneği alanların sayısı 1,07 milyona yükselirken, bu rakam geçen yıla göre 113 bin kişi artış gösterdi. Buna karşılık, çalışabilir durumda olup ücreti geçimini sağlamaya yetmeyen kişilere ödenen vatandaşlık geliri (Bürgergeld) alanların sayısı yaklaşık 3,83 milyona gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre 103 bin kişi azaldı.