Almanya\'da koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

Almanya'da 23 Şubat'ta düzenlenen erken genel seçimin ardından hükümette yer alacak partiler belli oldu. Almanya'da 45 gündür devam eden görüşmelerinin ardından Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), koalisyon hükümeti konusunda anlaştı.

Almanya'daki siyasi belirsizlik sona erdi. Son seçimlerin ardından hiçbir partinin tek başına iktidar olamadığı Almanya'da, koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

CDU Genel Merkezi'nde bir araya gelen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri, koalisyon görüşmelerinin son turunu gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından partilerin koalisyon hükümetinin kurulmasına ilişkin anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Parti liderleri öğleden sonra kameraların karşısına geçerek varılan uzlaşıyı kamuoyu ile paylaştı, koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

"CDU/CSU İLE SPD ARASINDA GÜVEN OLUŞTU"

Başbakan adayı ve CDU Genel Başkanı Merz, Almanya'nın artık "güçlü ve yetenekli bir hükümete" sahip olacağını söyleyerek, "CDU/CSU ile SPD arasında güven oluştu" ifadelerini kullandı. Yeni hükümetin dört yıl görev yapabileceği konusunda iyimser olduğunu ifade eden Merz, yoğun müzakereler sonucu varılan uzlaşının Almanya vatandaşlarına ve Avrupa Birliği'ne "güçlü ve net bir mesaj" niteliğinde olduğunu kaydetti.

"KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BÜYÜK BASKI ALTINA YÜRÜTÜLDÜ"

Merz, koalisyon görüşmelerinin küresel siyasi durum nedeniyle büyük baskı altında yürütüldüğünü belirterek, "İçeriden ve dışarıdan birçok güç bizimle değil, bize karşı çalışıyordu" ifadelerini kullandı. Merz, yeni hükümetin Almanya'yı ekonomik olarak yeniden güçlendirmek istediğinin altını çizdi. Merz, " Hükümet, Almanya'yı istikrarlı tutmak, daha güvenli hale getirmek ve ekonomik olarak tekrar güçlü kılmak için reform ve yatırım yapacak" dedi.

"ALMANYA BİR GÖÇ ÜLKESİDİR VE ÖYLE KALACAKTIR"

SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil ise "Almanya bir göç ülkesidir ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı. Entegre olanların Almanya vatandaşlığı alabileceğini belirten Klingbeil, daha sıkı sınır kontrolleri hedeflenmesine rağmen, sığınma hakkının dokunulmaz olduğuna vurgu yaptı.

MERZ'İN 7 MAYIS'TA BAŞBAKAN OLARAK GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Önümüzdeki süreçte CDU/CSU ile SPD arasında varılan anlaşma parti üyelerinin onayına sunulacak. 2 hafta sürmesi beklenen sürecin ardından koalisyonu oluşturacak partiler protokol imzalayacak. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte Almanya'nın yakın tarihinde 5'inci kez CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti kurulmuş olacak.

Öngörülen takvimin planlandığı gibi işlemesi halinde Almanya'da 7 Mayıs'ta Federal Meclis'te Hristiyan Birlik Partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in ülkenin yeni Şansölyesi olması bekleniyor.

BAKANLIKLAR PAYLAŞILDI

Alman basınında yer alan haberlere göre, partiler bakanlık dağılımında da uzlaştı. Resmi olarak açıklanmayan muhtemel kabinede Başbakanlığın yanı sıra 6 bakanlığı CDU, 3 Bakanlığı CSU, 7 Bakanlığı SPD alacak. Varılan uzlaşıda en dikkat çeken bakanlık paylaşımı Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin oldu. Yıllar sonra Dışişleri Bakanlığı koalisyonun büyük ortağına geçmiş oldu. CDU 60 yıl sonra bakanlığı yönetecek.

Sosyal Demokrat Parti SPD ise Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığını aldı. İçişleri, Gıda ve Tarım Bakanlığı ile Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı ise Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU'lu isimler tarafından yönetilecek.