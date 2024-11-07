Almanya'da Koalisyon Krizi: Güven Oylaması Yolda

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Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı'nı görevden alması ve gelecek yıl başlarında güven oylamasına gideceğini söylemesinden sonra, koalisyon hükümeti krize girdi.

Scholz, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile birlikte koalisyon hükümetindeki liberal Özgür Demokratik Parti'nin (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'e güveninin olmadığını söyledi.

Bu durum, Scholz'un koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu yitirmesi anlamına geliyor. Yılbaşında yapılacak bir güven oylaması Mart ayında yapılabilecek bir erken seçimi tetikleyebilir.

"Trafik ışıkları" diye anılan koalisyon, 2021'den bu yana ülkeyi yönetiyor.

Ancak koalisyon içindeki gerilimler bir süredir büyüyordu ve en sonunda açığa çıktı.

Scholz, eski maliye bakanını sert sözlerle eleştirdi, "güvenime ihanet etti" dedi ve partisinin çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önünde tutmakla suçladı.

Scholz ayrıca, özellikle ABD'de Donald Trump'ın seçilmesinden sonra, Almanya'nın diğer ülkelerin güvenebileceği bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Koalisyondaki kriz, Trump'ın seçilmesinin Avrupa'nın ekonomisi ve geleceği konusundaki derin bir belirsizliği tetiklemesinden sadece saatler sonra, Avrupa'nın en büyük ekonomisini siyasi kaosun içine soktu.

Scholz'un merkez solcu Sosyal Demokrat Partisi, çevreci Yeşiller ve liberal FDP'nin 2021'de koalisyon hükümeti kurmasından sonra, her parti kendi çıkar grupları için büyük harcamalar yapmayı planlamıştı.

Ancak daha sonra Rusya'nın Ukrayna işgali geldi ve enerji fiyatları çok arttı. Almanya birden savunma bütçesinde büyük ve tartışmalı bir artışa girdi. Ayrıca 1,5 milyon Ukraynalı mülteciyi ülkeye almanın mali yükü altına girdi.

Almanya, üst üste iki yıldır ekonomik büyüme yaşamadı. Trump'ın başkanlığı da Almanya'nın güçlü bir hükümet kurma ve güçlü ekonomik kalkınma konusunda acilen harekete geçme gereğini artırdı.

Scholz ve Yeşil ortakları, krize çarenin daha fazla kamu borcu alabilmek için anayasal kuralları gevşetmek olduğunu söylüyor. Ancak serbest piyasacı FDP buna şiddetle karşı.

Lindner ise bunun yerine, sosyal yardım bütçesini keserek ve çevre hedeflerini öteleyerek fonlanacak vergi kesintileriyle ekonomiyi büyütmek istiyor.

Yeşil Parti'li Ekonomi Bakanı Robert Habeck, partisinin hükümette kalacağını ve bakanlarının görevlerine devam edeceğini söyledi.

Scholz, parlamentoda 15 Ocak'ta bir güven oylaması yapılacağını duyurdu. Milletvekilleri hükümeti düşürürse, ülke planlandığı gibi Eylül'de değil, haftalar içinde seçime gidebilir.

Anketlerde Hristiyan Demokratlar önde görünürken, Scholz'un liderliğindeki sosyal demokratlar ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ikinci sırada başa baş.