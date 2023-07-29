Almanya'da Komşu Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Almanya'da Komşu Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Yaralı

29.07.2023 14:39

Almanya'nın Ausburg kenti yakınlarındaki Langweid bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda, bir kişi 3 komşusunu öldürdü, 2 kişiyi ağır yaraladı. Saldırganın ve ölenlerin aynı binada oturduğu belirtilirken, olayın komşular arasındaki mahalle anlaşmazlığından kaynaklandığı düşünülüyor. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya'nın Ausburg kenti yakınlarındaki Langweid bölgesinde 64 yaşındaki kişi, oturduğu binada yaşayan 3 komşusunu silahla öldürdü, diğer binadaki 2 kişiyi ağır yaraladı.

Almanya'nın Ausburg kenti yakınlarında 64 yaşındaki bir kişi apartmandaki komşularını katletti. Polis tarafından yapılan açıklamada, Schubert Caddesi'ndeki binada dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda, 49 ve 72 yaşlarında iki kadın ile 52 yaşındaki erkeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırganın daha sonra Hochvogel Caddesi'nde diğer binaya gittiği ve ateşli silahla 32 ve 44 yaşındaki iki kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganın ve ölenlerin aynı binada oturduğu aktarılan açıklamada, ilk edinilen bilgilere göre, olayın komşular arasındaki mahalle anlaşmazlığından kaynaklandığının sanıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırının ardından aracıyla olay yerinden ayrılan 64 yaşındaki zanlının, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da Komşu Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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