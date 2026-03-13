Almanya'da Müslümanlar Arasında İslamcı Eğilimler Yükseliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 40 yaş altı Müslümanların %45'i İslamcı görüşlere yakın. Siyasetçiler endişeli.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da yayımlanan yeni bir araştırma, 40 yaş altı Müslümanların yaklaşık yarısının "İslamcı eğilimlere yakın" görüşler taşıdığını ortaya koydu. Araştırmanın ardından Alman siyasetçiler ve uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Wolfgang Kubicki, durumu "toplumsal bir saatli bomba" olarak nitelendirdi.

Almanya Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) güncel "Motra-Monitor" araştırmasına göre, Almanya'da yaşayan 40 yaş altı Müslümanların yüzde 45,1'i gizil ya da açık biçimde İslamcı görüşlere yakınlık gösteriyor. Araştırmada, bu grubun yüzde 11,5'inin açık biçimde, yüzde 33,6'sının ise gizil düzeyde İslamcı eğilim taşıdığı belirtildi.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlar, "İslamcı eğilim" kavramını, İslam'ın dini kurallarının siyasal düzenin temeli olması gerektiğini savunan düşünceler olarak tanımladı. Araştırmanın yayımlanmasının ardından Almanya'da siyasi çevrelerden açıklamalar geldi.

FDP'li siyasetçi Wolfgang Kubicki, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, sonuçların "toplumsal bir saatli bomba" anlamına geldiğini söyledi. Kubicki, "Siyasetin safça görmezden gelme tutumu bu gelişmeyi teşvik etti. Bu saflık sona ermeli" ifadelerini kullandı. Kubicki, devlet kurumlarında başörtüsü yasağı ile 14 yaş altı çocuklar için okullarda başörtüsü yasağı uygulanmasını istedi.

Alman Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Manuel Ostermann da, aşırılık yanlılarının "siyasi doğruculuk, görmezden gelme ve tabu haline getirme gibi zayıflıkları" kullandığını savundu. Ostermann, "Her yerde anayasa karşıtı yapılar kurmaya çalışan İslamcıları görüyoruz. Daha cesur hale geliyorlar ve hukuk devletine açıkça meydan okuyorlar" ifadelerini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster ise Almanya Anayasası ve ceza hukukunda şeriatın yeri olmadığını vurguladı. Schuster, "Din ve çok kültürlülük görüntüsü altında hukuka ve yasalara yönelik hedefli provokasyonların artabileceğini hesaba katmalıyız. Güvenlik birimleri bu girişimlere daha başlangıç aşamasında kararlı ve sert şekilde karşılık vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

İslam araştırmacısı ve Alhambra Topluluğu üyesi Eren Güvercin de WELT TV'ye yaptığı açıklamada, uzmanların uzun süredir bu gelişmeye dikkat çektiğini söyledi. Güvercin, özellikle 7 Ekim 2023 sonrasında İslamcı çevrelerde ciddi bir "cesaretlenme" yaşandığını belirtti.

Güvercin, İslamcı grupların özellikle sosyal medya üzerinden gençlere ulaştığını, bu etkinin zamanla "gerçek hayattaki eylemlere" dönüştüğünü ifade etti. Yasaklı İslamcı örgüt Hizb ut-Tahrir'in, Almanya'nın "devlet aklı" yaklaşımına karşı hazırlanan bir dilekçe için 500 binden fazla imza topladığını hatırlatan Güvercin, Orta Doğu'daki gelişmelerin birçok Müslüman üzerinde güçlü bir duygusal etki yarattığını, İslamcı yapıların da bu atmosferi etkili biçimde kullandığını söyledi.

Hristiyan Demokrat Öğrenciler Birliği (RCDS) Başkanı da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 2023 yılında Hamas'ın saldırısının ardından üniversitelerde antisemitizmin arttığını öne sürdü. RCDS Başkanı, "Almanya'da yaşayan ya da eğitim gören herkes bu ülkenin temel değerlerini bilmeli ve bunlara saygı duymalı" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Almanya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:04
18:46
18:12
18:00
18:00
17:14
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 19:55:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.