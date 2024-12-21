Almanya\'da Noel Pazarına Saldırı: Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

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ALMANYA'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda, 4 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, yaralılar arasında iki Türk vatandaşının da bulunduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Polis, saldırıyla ilgili olarak 50 yaşında Suudi bir doktorun gözaltına alındığını ifade etti.