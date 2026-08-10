Almanya\'da Orman Yangınlarıyla Mücadele

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın Hessen ve Bavyera eyaletlerinde çıkan orman yangınlarına itfaiye ekipleri, gönüllüler ve çiftçiler müdahale etti. Hessen'deki yangına Bavyera'dan da destek gönderilirken, Bavyera'nın Yukarı Pfalz bölgesindeki yangında çiftçiler su doldurdukları gübre tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Hessen eyaletinin Main-Kinzig bölgesinde, Rodenbach yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Würzburg Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bavyera'dan bir polis helikopterinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangından yükselen yoğun duman, Bavyera'nın Aschaffenburg bölgesine kadar ulaştı. Alzenau kentinde yaşayanlara, duman nedeniyle pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, havalandırma ve klima sistemlerini çalıştırmamaları uyarısında bulunuldu. Yangının birden fazla noktada çıkmış olabileceği değerlendirilirken, ne kadar geniş bir alana yayıldığı henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle küllerin çevreye taşınabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Main-Kinzig Entegre Kontrol Merkezi, Katwarn acil durum uyarı sistemi üzerinden bölge halkına mesaj gönderdi. Vatandaşlardan yangın bölgesinden uzak durmaları, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları ve havalandırma ile klima sistemlerini kapatmaları istendi.Ayrıca itfaiye ve diğer acil ekiplerin bölgeye ulaşabilmesi için yangın alanına giden yolların açık tutulması çağrısı yapıldı.

"ÇİFTÇİLER SU TANKERLERİYLE YARDIM ETTİ"

Bavyera'nın Yukarı Pfalz bölgesinde, Schnaittenbach beldesine bağlı Holzhammer'ın kuzeydoğusundaki ormanlık alanda çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.Polis sözcüsü Dominik Lehmeier, bölgedeki çiftçilerin su doldurdukları gübre tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.Rüzgarın alevleri güçlendirmesi ve yangının yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi nedeniyle durumun bir süre tehlikeli hale geldiği belirten itfaiye ekipleri, öncelikle alevlerin ilerlediği bölgeye müdahale ederken, çiftçilerin tankerlerle getirdiği su da söndürme çalışmalarına önemli destek sağladı.

Kontrol altına alınan yangın bölgsinde soğutma ve son söndürme çalışmaları devam ediyor. Schnaittenbach yakınlarındaki yangında bir itfaiye eri, engebeli arazide ayağını burkması sonucu hafif yaralandığı açıklandı.Yetkililer, yangına Dağ Kurtarma ekipleri ile Teknik Yardım Kurumu (THW) da çıkan yangınlara destek verdiği ve ulaşılması zor orman yollarında inceleme yapmak ve görev yapan personele su ile yiyecek ulaştırmak için arazi araçlarını kullandığını belirtti.

Amberg-Sulzbach ilçesine bağlı Freudenberg'deki Johannisberg'de çıkan orman yangınında yaklaşık 6 bin metrekarelik alan zarar gördüğü, yangının, bu yıl Kuzey Bavyera'da meydana gelen en büyük orman yangınlarından biri olduğu belirtildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve son söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.