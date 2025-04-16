Almanya'da palyatif bakım doktoru en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika
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Almanya'da palyatif bakım doktoru en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor

Almanya\'da palyatif bakım doktoru en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir palyatif bakım merkezinde çalışan 40 yaşındaki bir doktor, en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor. Ağustos ayından bu yana tutuklu olan doktorun, hastalara onların bilgisi veya rızası olmadan anestezi ve kas gevşetici verdiği ve hastaların dairelerini ateşe vererek olayı örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

16.04.2025 14:50
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Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktor, en az 15 hastayı anestezi ve kas gevşetici ilaçlar kullanarak ya da hastaların dairelerini ateşe vererek öldürmekle suçlanıyor.

DOKTOR 15 AYRI CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 kişinin ölümünde rolü olduğu gerekçesiyle ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan ve bakımı altındaki hastalara ölümcül miktarda farklı ilaçlar verdiğinden şüphelenilen 40 yaşındaki doktor, 2021 yılına kadar uzanan soruşturmalar sonucu savcılar tarafından 15 ayrı cinayetle suçlandı.

"HASTANIN BİLGİSİ OLMADAN İLAÇLARLA ÖLDÜRDÜ" SUÇLAMASI

Savcılıktan yapılan açıklamada, doktorun hastalara onların bilgisi veya rızası olmadan anestezi ve kas gevşetici verdiği ifade edildi. Doktorun ayrıca hastaların dairelerini ateşe vererek olayı örtbas etmeye çalıştığı aktarıldı. Söz konusu sayının daha da artabileceği, dava için özel olarak kurulan soruşturma ekibinin hasta kayıtlarını incelediği kaydedildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilen doktor için ayrıca ömür boyu meslekten men cezası talep ediliyor.

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Kaynak: İHA

Anestezi, Almanya, 3-sayfa, Berlin, Sağlık, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da palyatif bakım doktoru en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da palyatif bakım doktoru en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika
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