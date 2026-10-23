Almanya\'da saatler 25 Ekim\'de geri alınacak, Türkiye ile fark iki saate çıkacak

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da yaz saati uygulaması, 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Saatler, gece 03.00'te bir saat geri alınarak 02.00'ye ayarlanacak. Böylece Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı iki saate çıkacak.

Avrupa genelinde uygulanan saat değişikliği kapsamında Almanya'da her yıl ekim ayının son pazar günü kış saatine geçiliyor. Bu yıl da 25 Ekim'de saatlerin geri alınmasıyla gece bir saat uzayacak.

Saat değişikliğiyle birlikte Almanya'da sabahlar daha erken aydınlanırken akşamları hava daha erken kararacak. Akıllı telefon, bilgisayar ve benzeri dijital cihazların saatleri genellikle otomatik olarak güncellenecek. Manuel saatlerin ise bir saat geri alınması gerekecek.

"TÜRKİYE İLE SAAT FARKI İKİ SAAT OLACAK"

Almanya'nın kış saatine geçmesiyle Türkiye ile arasındaki saat farkı iki saate çıkacak. Türkiye, Almanya'dan iki saat ileride olacak. Almanya'da saat 12.00 iken Türkiye'de saat 14.00 olacak.

Uzmanlar, özellikle uluslararası seyahat planı yapanların, uçak yolculuğu gerçekleştireceklerin ve iş toplantılarını farklı ülkelerin saatlerine göre düzenleyenlerin saat değişikliğini dikkate alması gerektiğini belirtiyor.

"SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ TARTIŞILIYOR"

Yaz saati uygulamasının temel amaçları arasında gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak bulunuyor. Ancak uygulamanın enerji tüketimine katkısı ve insan sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Saat değişikliği bazı kişilerde uyku düzeninin bozulmasına ve günlük yaşama uyum sağlamakta güçlük çekilmesine neden olabiliyor.

Avrupa Birliği'nde mevsimsel saat değişikliğinin kaldırılması konusu da uzun süredir gündemde. Avrupa Parlamentosu, 2019 yılında uygulamanın sona erdirilmesini destekleyen bir karar almıştı. Ancak üye ülkelerin hangi saat diliminde kalacağı konusunda ortak bir karara varılamaması nedeniyle düzenleme hayata geçirilemedi.

Bu nedenle Almanya'da 2026 yılında da yaz ve kış saati uygulaması sürdürülecek. Mevcut uygulamaya göre saatler mart ayının son pazar günü bir saat ileri, ekim ayının son pazar günü ise bir saat geri alınıyor.