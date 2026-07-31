Almanya'da Sıcaklığa Bağlı Ölüm Sayısı 9,8 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Almanya'da Sıcaklığa Bağlı Ölüm Sayısı 9,8 Bine Ulaştı

Almanya\'da Sıcaklığa Bağlı Ölüm Sayısı 9,8 Bine Ulaştı
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Almanya'da sıcak havalar nedeniyle bu yıl yaklaşık 9 bin 800 ölüm gerçekleşti. Çoğu yaşlı bireylerde.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın yıl başından bu yana sıcaklığa bağlı olduğu tahmin edilen ölümlerin sayısı yaklaşık 9 bin 800'e ulaştı. Almanya'nın ulusal halk sağlığı kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ölümlerin büyük bölümünün ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan kişilerde, sıcak havanın mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

RKI'nin yayımladığı haftalık raporda, 1 Ocak-19 Temmuz döneminde Almanya genelinde sıcaklığa bağlı yaklaşık 9 bin 800 ölüm gerçekleştiği tahmin edildi. Böylece bu yılın ilk yedi ayındaki tahmini sıcaklığa bağlı ölüm sayısı, 2016'dan bu yana herhangi bir yılın toplamını geride bıraktı. Enstitünün verilerine göre, daha önce en yüksek yıllık sıcaklığa bağlı ölüm sayısı yaklaşık 9 bin ile 2018 yılında kaydedilmişti.

Rapor, ölümlerin yaklaşık yarısının haziran ayının ikinci yarısında etkili olan ve birçok bölgede sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı sıcak hava dalgası sırasında meydana geldiğini ortaya koydu. Nisan başından 12 Temmuz'a kadar sıcaklığa bağlı yaklaşık 7 bin 900 ölüm tahmin edilirken, yalnızca 13-19 Temmuz haftasında bu sayıya yaklaşık bin 900 ölüm daha eklendi.

RKI verilerine göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin büyük bölümünü ileri yaştaki kişiler oluşturdu. Yaklaşık 5 bin 420 ölüm 85 yaş ve üzeri, 2 bin 460 ölüm 75-84 yaş, bin 260 ölüm ise 65-74 yaş grubunda kaydedildi. 65 yaş altındaki tahmini ölüm sayısı ise 630 oldu.

Enstitü, ölümlerin çoğunda doğrudan sıcak çarpmasının değil, sıcak havanın kalp-damar, akciğer ve böbrek hastalıkları gibi mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırmasının etkili olduğunu belirtti. Bu nedenle sıcaklık, ölüm belgelerinde çoğu zaman doğrudan ölüm nedeni olarak yer almıyor. RKI, sıcaklığa bağlı ölüm tahminlerini sıcak ve serin dönemlerdeki ölüm oranlarını karşılaştıran epidemiyolojik yöntemlerle hesaplıyor.

Raporda, ortalama haftalık sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde ölüm oranlarının belirgin şekilde arttığı vurgulandı. RKI, bu yaz yaşanacak yeni sıcak hava dalgalarının da benzer şekilde ölüm oranlarını artırmasının beklendiğini belirtti. Haziran ayında Almanya'nın birçok bölgesinde sıcaklık 40 dereceyi aşarken, meteoroloji tahminlerine göre ülkenin bazı bölgelerinde önümüzdeki günlerde de sıcaklığın yeniden 40 dereceye yaklaşması veya bu seviyeyi aşması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Sıcaklığa Bağlı Ölüm Sayısı 9,8 Bine Ulaştı - Son Dakika

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