Almanya'da Trende Saldırıya Uğrayan Kontüktör Serkan Çalar Memleketine Uğurlandı
Almanya'da Trende Saldırıya Uğrayan Kontüktör Serkan Çalar Memleketine Uğurlandı

06.02.2026 21:05  Güncelleme: 22:58
36 yaşındaki tren kontüktörü Serkan Çalar, bilet kontrolü sırasında biletsiz bir yolcunun saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Ludwigshafen'de düzenlendi ve binin üzerinde kişi katıldı.

Haber: İlhan Baba

(LUDWIGSHAFEN) – Almanya'da tren kontüktörü olarak çalışan iki çocuk babası 36 yaşındaki Serkan Çalar, bilet kontrolü sırasında 26 yaşındaki biletsiz bir yolcunun saldırısına uğramış, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirmişti. Çalar, Ludwigshafen'de düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Cenaze töreni, Ludwigshafen'de İslami Toplum Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Alemi İslam Camii'nde yapıldı. Törene binin üzerinde kişi katıldı. Aralarında IGMG RNS Bölge Başkanı Şerif Aslan, IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Alexander Schweitzer, Türkiye'nin Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Ludwigshafen Büyükşehir Belediye Başkanı Klaus Blettner, Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Başkanı Harmen van Zijderveld ile siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve merhumun yakınları yer aldı.

Törende konuşan IGMG RNS Bölge Başkanı Şerif Aslan, "Serkan Çalar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların artık son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Rheinland-Pfalz Başbakanı Alexander Schweitzer, "O bizden biriydi; dostumuz, komşumuz, çalışma arkadaşımız ve bir Ludwigshafenliydi. Serkan Çalar, mesleğiyle gurur duyan biriydi. Dayanışma ve sağduyu ile şiddete karşı birlikte durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ise, "Serkan kardeşimiz görevini yaparken hayatını kaybetti. Adaletin yerini bulmasını ve bu tür olayların tekrarlanmamasını diliyoruz. Vefatı, birlik ve dayanışmamızı pekiştirdi. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, şiddeti kınayarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi ve teşkilat olarak ayrımcılığa ve şiddete karşı olduklarını vurguladı.

Ludwigshafen Büyükşehir Belediye Başkanı Klaus Blettner de "Bir Ludwigshafenli olarak bu acı olaydan dolayı üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyor, benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Cenaze namazı Alemi İslam Camii İmam Hatibi Hasan Çakmak tarafından kıldırıldıktan sonra Serkan Çalar'ın cenazesi memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Kaynak: ANKA

