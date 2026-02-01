Almanya'da Uyarı Grevleri Başlıyor: Toplu Taşıma Duracak

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Alman Kamu Hizmetlileri Sendikası Ver.di'nin çağrısıyla yarın ülke genelinde uyarı grevi yapılacak. Grev nedeniyle birçok kentte otobüs, metro ve tramvay seferleri duracak. Yaklaşık 100 binden fazla çalışanın greve katılması bekleniyor.

Sendika, belediyeler ve kamu kurumlarıyla yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin reddedilmesi üzerine greve gideceklerini açıkladı. Talepler arasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haftalık çalışma ve vardiya sürelerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin artırılması ve gece ile hafta sonu çalışmaları için ek ücret ödenmesi yer alıyor.

Berlin, Hamburg, Bremen, Münih, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Dresden, Leipzig ve Erfurt başta olmak üzere çok sayıda büyük kent grevden etkilenecek. Otobüs ve tramvay seferleri 24 saat boyunca duracak, metro ve otobüslerde ciddi kısıtlamalar yaşanacak.

Uzun mesafe ve bölgesel trenler ile S-Bahn hatları grevden etkilenmeyecek. Hadag feribotları da seferlerine devam edecek.

Okulların yüz yüze eğitimi sürecek, ancak öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşabilmesi için ailelerin alternatif ulaşım planları yapması öneriliyor.

Ver.di, uzun süredir ağır çalışma koşulları altında görev yapan toplu taşıma çalışanlarının, düzensiz vardiyalar, gece ve hafta sonu çalışmaları ile personel eksikliği nedeniyle zorlandığını vurguladı. Başkan Yardımcısı Christine Behle, "Toplu taşımayı sürdürülebilir kılmak için acil iyileştirmelere ihtiyaç var" dedi.

Tarafların önümüzdeki haftalarda yeniden masaya oturması bekleniyor. Yolcuların ise sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri ve alternatif ulaşım planları yapmaları tavsiye ediliyor.