Almanya'da Yenilikçi Kalp Kapağı Uygulaması

(BERLİN) – Almanya'da bir Türk kardiyolog, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde öncü bir uygulamayla iki hastaya, göğüs açılmadan yeni nesil yapay triküspit kalp kapağı takıldı. Söz konusu sistem, Almanya'da ilk kez hastalarda uygulanmış oldu.

Vivantes Klinikum Am Urban ve Vivantes Klinikum Neukölln'de gerçekleştirilen operasyonlar, Rostock Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği Direktörü Prof. Dr. Hüseyin İnce liderliğinde Berlin ve Rostock ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı. "Early Feasibility Study (EFS)" kapsamında VDyne sistemi ile yapılan bu girişimler, sağ kalp kapağı hastalıkları için önemli bir alternatif sunuyor.

Yeni yöntemde yapay kapak, kasık bölgesinden kateterle kalbe ulaştırılıyor; göğüs kafesi açılmadan ve kalp çalışmaya devam ederken işlem tamamlanıyor. Önceden hastaların kalp anatomisi üç boyutlu modellerle planlanıyor. Operasyonlar yaklaşık iki saat sürerken, kapak hassas şekilde yerleştiriliyor, gerekirse yeniden konumlandırılabiliyor.

Prof. Dr. İnce, "Almanya'da ilk kez hastalara bu tedavi konseptini sunabildik. Bu yenilik, sınırlı tedavi seçeneği olan hastalar için yeni umutlar yaratıyor" dedi. Her iki hastanın genel durumunun iyi olduğu ve yaşam kalitesinde belirgin artış beklendiği belirtildi.