Almanya'da Yenilikçi Kalp Kapağı Uygulaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk kardiyolog, göğüs açmadan yeni nesil triküspit kalp kapağı taktı. İlk hasta uygulamaları yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da bir Türk kardiyolog, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde öncü bir uygulamayla iki hastaya, göğüs açılmadan yeni nesil yapay triküspit kalp kapağı takıldı. Söz konusu sistem, Almanya'da ilk kez hastalarda uygulanmış oldu.

Vivantes Klinikum Am Urban ve Vivantes Klinikum Neukölln'de gerçekleştirilen operasyonlar, Rostock Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği Direktörü Prof. Dr. Hüseyin İnce liderliğinde Berlin ve Rostock ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı. "Early Feasibility Study (EFS)" kapsamında VDyne sistemi ile yapılan bu girişimler, sağ kalp kapağı hastalıkları için önemli bir alternatif sunuyor.

Yeni yöntemde yapay kapak, kasık bölgesinden kateterle kalbe ulaştırılıyor; göğüs kafesi açılmadan ve kalp çalışmaya devam ederken işlem tamamlanıyor. Önceden hastaların kalp anatomisi üç boyutlu modellerle planlanıyor. Operasyonlar yaklaşık iki saat sürerken, kapak hassas şekilde yerleştiriliyor, gerekirse yeniden konumlandırılabiliyor.

Prof. Dr. İnce, "Almanya'da ilk kez hastalara bu tedavi konseptini sunabildik. Bu yenilik, sınırlı tedavi seçeneği olan hastalar için yeni umutlar yaratıyor" dedi. Her iki hastanın genel durumunun iyi olduğu ve yaşam kalitesinde belirgin artış beklendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Almanya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:30:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.