Almanya'daki Gazetecilerden RTÜK Cezalarına Tepki - Son Dakika
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Dünya

Almanya'daki Gazetecilerden RTÜK Cezalarına Tepki

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Recai Aksu, Türkiye'de RTÜK'ün muhalif televizyon kanallarına uyguladığı cezalara karşı çıkarak, gazetecilik suçunun olmadığını vurguladı. Türkiye'de medyaya yönelik baskıların arttığını dile getiren Aksu, dayanışma mesajı verdi.

28.03.2025 17:35  Güncelleme: 17:52
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Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) - Almanya'da faaliyet gösteren Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Aksu, RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına uyguladığı cezaları kınayarak, " Türkiye'de gazetecilere ve yazılı-görsel medyaya yönelik baskılar giderek artıyor, 'Gazetecilik suç değildir' diye bir kez daha haykırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Almanya'da faaliyet gösteren Avrupa Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de RTÜK'ün muhalif tv kanallarına uyguladığı cezalar kınandı. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Recai Aksu imzalı açıklamada, Türkiye'de gazetecilere ve yazılı-görsel medyaya yönelik baskıların giderek arttığı, İstanbul Belediye Büyükşehir Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP belediye başkanları ve çalışanlarının tutuklanmasının ardından bu kez gelişmeleri haber yapan teelvizyon kanallarına RTÜK'ün ceza yağdırdığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü Tv'ye şimdiye kadar uygulanan cezaların çok üstünde bir kararla 10 gün ekran kapatma cezasını Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası verilmesini ve RTÜK'ün ayrıca, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarına -72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde- erişim yasağı getirme kararını kınıyoruz.

"Biz gazeteciler, her zaman gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Türkiye'de adalet ve hukukun iktidar tarafından siyasi amaçlara alet edilmesi bu denli boyutlara ulaşmamıştı. 2002 yılından bu yana Avrupa çapında faaliyetlerini yürüten Avrupa Türk Gazeteciler Birliği olarak, Türkiye'deki adaletin bağımsızlığını ve hukuk devletinin özgürce karar verme yetkisini yeniden kazanmasını talep ediyoruz ve 'Gazetecilik suç değildir' diye bir kez daha haykırıyoruz. AKP'nin 23 yıllık iktidarında olduğu gibi, biz gazeteciler, her zaman gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği olarak Türkiye'deki meslektaşlarımızla ve RTÜK'ün gazabına uğrayan televizyon kanallarıyla dayanışma duygularımızı iletiyor, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 'Haber Alma ve İletişim Özgürlüğü' kapsamında sadece görevlerini yapan gazeteci arkadaşlarımıza ve çalıştıkları televizyon kanallarına verilen cezalar kabul edilemez! Gazetecilik suç değildir. Türkiye'deki meslekdaşlarımız yalnız değildir. Televizyon kanallarının haber alma ve iletişim özgürlüğü kısıtlanamaz!"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Recai Aksu, Politika, Türkiye, Almanya, Medya, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'daki Gazetecilerden RTÜK Cezalarına Tepki - Son Dakika

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