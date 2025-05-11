Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Ateşkes için müzakere çağrısında bulunuyoruz - Son Dakika
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Dünya

Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Ateşkes için müzakere çağrısında bulunuyoruz

Almanya\'dan İsrail\'e Gazze tepkisi: Ateşkes için müzakere çağrısında bulunuyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Wadephul, "Ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

11.05.2025 18:35
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili, "Ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, göreve gelmesinin ardından İsrail'e resmi ziyaret düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelen Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını eleştirdi.

Wadephul, Gazze'deki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğini ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"ATEŞKES İÇİN CİDDİ MÜZAKERELERE GERİ DÖNÜLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Almanya'nın İsrail'in güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını ancak bunun ülkesinin İsrail'in eylemlerini eleştiremeyeceği anlamına gelmediğini belirten Wadephul, "İsrail'in tüm stratejik hedeflerine bu şekilde (askeri bir harekatla) ulaşılıp ulaşılamayacağından ve bunun uzun vadede İsrail'in güvenliğine hizmet edip etmeyeceğinden emin değilim. Bu nedenle ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"SİYASİ BİR ÇÖZÜME İHTİYACIMIZ VAR"

Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu belirten Wadephul, "Gazze'nin yeniden inşası için Hamas'ın olmadığı siyasi bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Saar ile görüşmesinin ardından Wadephul, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Wadephul, daha sonra Batı Şeria'da Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşecek.

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Almanya, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Ateşkes için müzakere çağrısında bulunuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Ozdemir:
    Tayyib hıristiyan Almanya kadar bile olamadın sen bop projesine hizmete devam et ama unutma ahiret hesabı yanılmaz ve şaşmaz 9 27 Yanıtla
    Alper Elma:
    sen kimin ağzıyla konuşuyorsun ne anlatiyorsun 0 0
  • Kubilay Turkyilmaz:
    YÜZ VERDİNİZ SİMARTTİNİZ DESTEKLEDİNİZ SEYTANİ SİMDİ FRENLEYEMİYOR SUNUZ 33 1 Yanıtla
  • n5685244:
    yalan hep aynı senaryo danışıklı dövüş 6 0 Yanıtla
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