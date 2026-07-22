Almanya'dan Sınır Dışı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Sınır Dışı Kararı

22.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, suç işleyen sığınmacıların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kamu güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, suç işleyen sığınmacı ve yabancıların Afganistan ile Suriye dahil geldikleri ülkelere sınır dışı edilmesi uygulamasının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç işleyen sığınmacı ve yabancıların sınır dışı edilmesi uygulamasından geri adım atmayacaklarını açıkladı. Trier kentinde Afganistan uyruklu bir sığınmacının Alman bir öğrenciyi bıçaklayarak öldürmesinin ardından konuşan Dobrindt, kamu güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları çevrelerinin Afganistan ve Suriye gibi ülkelere sınır dışı uygulamalarına yönelik eleştirilerine yanıt veren Dobrindt, "Ülkemizde tüm psikopatları barındırmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı. Suç işleyen sığınmacılar ve yabancıların geldikleri ülkelere gönderilmeye devam edeceğini belirten Dobrindt, bu konuda kararlılık mesajı verdi.

Alman hükümeti, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana suç işlediği belirtilen 140'ın üzerinde Afganistan vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı. Yetkililer, özel uçaklarla gerçekleştirilen sınır dışı operasyonlarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, Güvenlik, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Sınır Dışı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:42:33. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Sınır Dışı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.