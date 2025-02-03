Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık - Son Dakika
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Dünya

Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

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Almanya, fuar katılımcıları ve TIR şoförlerini ilgilendiren vize başvurularını kolaylaştırma kararı alarak Schengen vizesinde randevu alma zorunluluğunu kaldırdı.

03.02.2025 16:35
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Almanya, özellikle fuar katılımcıları ve TIR şoförlerini ilgilendiren vize başvurularını kolaylaştırma kararı aldı.

SCHENGEN VİZESİNDE RANDEVU ALMA ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

Almanya, fuara katılan Türk iş insanları için Schengen vizesinde randevu alma zorunluluğunu kaldırdı. Bu düzenlemenin özellikle ticari faaliyetlerini hızlandırmak isteyenler için büyük bir fırsat olacağı ifade ediliyor. Avrupa ülkelerindeki sıkı vize prosedürleri nedeniyle mağdur olan Türk TIR şoförlerinin Almanya'ya Schengen vizesi başvuru süreci de kolaylaştırıldı. Almanya'nın bu yeni düzenlemesi ile taşımacılık sektöründe yaşanan sorunların, Schengen vizesi başvurularında yaşanan gecikme ve karmaşaların azalması bekleniyor.

Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

"TÜRKİYE İLE ARALARINA VİZE ENGELİ KOYMALARININ DOĞRU OLMADIĞINI DEFALARCA SÖYLEDİK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren, Türkiye'nin dışa açılan en büyük kapısı olan İstanbul iş dünyası için vize sorununun ciddi bir engel olduğunu ifade etti. İTO olarak vizenin 830 bini aşkın üyelerinin ekonomik potansiyelinin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanılmasını sürekli eleştirdiklerini aktaran Avdagiç, "Çünkü bizim üyelerimiz uluslararası fuarlara katılmak, yeni pazar ve işbirlikleri gerçekleştirmek, yeni makinalar satın almak gibi birçok sebeple yurt dışına gidiyor. Bu ülkelerin başında da Almanya geliyor." açıklamasını yaptı.

"VİZE ENGELİNİN KALKMASI BİZİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAKTIR"

Almanya'nın özellikle fuar katılımcıları ve tır şoförlerini ilgilendiren vize başvurularını kolaylaştırma kararının, eleştirilere kısmen de olsa kulak verildiğini gösterdiğini belirten Şekib Avdagiç, Almanya'nın attığı bu adımı önemli bulmakla beraber vize engeline yönelik daha etkili adımların atılmasını beklediklerini aktardı. Avdagiç, vizenin bizatihi kendisini yanlış ve haksız bir uygulama olarak gördüklerini dile getirerek, "Türkiye ve AB ülkelerinin dış ticarette birbirlerinin yaşamsal ortakları olduğunu düşünüyoruz. AB'ye tam üyelik müzakereleri kapsamında zaten hakkımız olan vizesiz geçişi nihai hedef olarak görüyoruz. Bu yüzden randevu muafiyeti değil, vize muafiyeti en doğrusu olacaktır." diye konuştu.

Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

"VİZE ENGELİNİN KALKMASI BİZİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAKTIR"

Vize muafiyeti ile birlikte 1 hafta, 3 hafta, 6 ay gibi kısa süreli vizelerin de kalkması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "İş dünyası olarak AB yetkililerine hep söylediğimiz gibi, vize başvuru sayısında bir artış yok, kısa vize verdikleri için mükerrerlik var. Bunun ivedi şekilde çözülmesini bekliyoruz. Vize engelinin kalkması bizi daha da yakınlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya\'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemil Moroglu:
    Merkel, ülkesinde de altın varakli koltuktaki fotoğraf için, "Sadece fotoğrafçıların kesitleri için değil, sohbetimiz sırasında da bu koltuklarda oturduk. 'Bunlar harika' diye düşündüm, ancak bunun dışındaki duruma odaklanmadım. Bunun yerine içerik açısından neyi başarmak istediğime odaklandım. Türkiye ile daha fazla mülteciyi bizden uzak tutabilecek bir anlaşma imzalamak üzereydik, Türk basını ise bizim altın koltuklar altında ezildiğimizi yazıyordu. oysa biz milyonlarca mülteciyi Türkiye’ye kilitledik Avrupayı güvende tuttuk. 3 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yalan. daha çok mülteci kakalayip para da vermeyip vizede de kolaylık sağlamayacaklar. merkel kitap yazdı okuyun. 2 1 Yanıtla
  • onur pari:
    Türkiye'nin yarısı kamyoncu sanırım. Yine bir tık alma haberi. Fıssınız. 0 2 Yanıtla
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