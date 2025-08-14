Almanya\'dan Ukrayna\'ya 500 milyon dolarlık askeri yardım

ALMANYA, NATO'nun 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse edeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan NATO'nun 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin hükümetine teşekkür ederek, "Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesidir ve bu duyuru, Ukrayna halkının özgürlüğünü ve egemenliğini savunmasına yardımcı olma taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.