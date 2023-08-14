Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u taşıyan uçak arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u taşıyan uçak arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:31

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Avustralya'ya götürmesi planlanan uçak, Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı. Uçakta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 2 saat tur atıp yakıt boşaltıldıktan sonra Abu Dabi'ye geri dönüldü. Arızanın giderilip giderilemeyeceği ve başka bir uçağın gelip gelmeyeceği değerlendiriliyor. Bakan Baerbock'un yolculuğu tarifeli uçakla devam edebilir.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Avustralya'ya götürmesi planlanan uçak, arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı.

Alman basınındaki haberlere göre, Baerbock'u taşıyan "Airbus 340-300" tipi uçak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yakıt aldıktan sonra tekrar havalandı.

Ancak kalkıştan birkaç dakika sonra pilot, uçakta arıza tespit etti. Uçak yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra tekrar Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya paylaşımında, mekanik sorun sebebiyle Avustralya seyahatine ara vermek ve güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Abu Dabi'deki havalimanında, arızanın yerinde giderilip giderilemeyeceği veya heyeti Avustralya'ya götürmek için Almanya'dan başka bir uçağın gelip gelmeyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bakan Baerbock'un yolculuğuna tarifeli uçakla devam edebileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, bu hafta Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeyi planlıyordu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u taşıyan uçak arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u taşıyan uçak arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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