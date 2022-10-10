Almanya Dışişleri: Füze saldırısında vurulan Almanya vize ofisi boştu

Ukrayna Acil Durum Servisleri (DSNS), Rusya tarafından başkent Kiev'e bugün düzenlenen füze saldırılarıyla ilgili son durum açıklaması yaparak 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Füze saldırısında zarar gören Almanya'nın Kiev Büyükelçiliği'ne bağlı vize ofisinin ise boş olduğu vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Kiev'de Almanya vize ofisinin de bulunduğu bir bina bu sabah roket ateşi sonucu hasar gördü. Rusya'nın saldırganlık savaşının başlangıcından bu yana, bu ofisler büyükelçiliğimiz tarafından kullanılmadı. Kiev Büyükelçiliği'ndeki meslektaşlarımız iyi" denildi.