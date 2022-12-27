Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu

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Almanya, Stuttgart'ta bir nakit para nakil şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa S. için insan avı başlattı. Evi polis karakoluna sadece 250 metre uzakta olan Mirnesa'nın polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışması Almanya medyasının birinci gündem maddesi haline geldi.

YEREL YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Ekim ayının ortasında 1 milyon euro çaldığı ortaya çıkan fakat bunun öğrenilmesinden sonra kayıplara karışan Mirnesa için yerel yetkililer harekete geçti. Evi karakoldan sadece 340 adım uzakta olan Mirnesa'nın başarısı ve polislerin başarısızlığı alay konusu oldu.

"ŞU AN ONU BULAMIYORUZ"

Evinin boş olduğu açıklanırken yerel polis yetkililer, "Şu ana kadar Mirnesa için bir dizi ihbar geldi. Fakat şu an onu bulamıyoruz. Mirnesa halen kayıp" dedi.

Polis genç kadının para dolu torba ile kaçtığı görüntüleri paylaştı.

"ÇOK SAKİN BİR HAYAT YAŞIYORDU"

Bild'e konuşan Mirnesa'nın komşusu, "Buraya 2021 yılının yaz aylarında taşındı. Kendisinin bir şubenin müdürü olduğunu ve öğlen ile gece yarısına kadar çalıştığını söyledi" dedi. Bölgede hizmet veren bir fırının sahibi ise, "Çok sakin bir hayat yaşıyordu. Bazen yakışıklı partneri ve köpeğiyle yürüyüş yapıyordu" dedi.

ACİL İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, polisin Mirnesa için acil ihbar hattı oluşturulduğunu da aktardı.