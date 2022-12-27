Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu

27.12.2022 13:46

Almanya'da, evi polis karakoluna yalnızca 340 adım uzakta olan, ekiplerin burnunun dibinde 1 milyon euroluk soygun gerçekleştiren 42 yaşındaki Mirnesa S. gündem oldu. Polislerin başarısızlığı ülkede bir numaralı gündem olurken, yetkililerin hakkında özel ihbar hattı açılan kadınla ilgili, "Şu ana kadar Mirnesa için bir dizi ihbar geldi. Fakat şu an onu bulamıyoruz, halen kayıp" sözleri Alman basınında manşetten verildi.

Almanya, Stuttgart'ta bir nakit para nakil şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa S. için insan avı başlattı. Evi polis karakoluna sadece 250 metre uzakta olan Mirnesa'nın polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışması Almanya medyasının birinci gündem maddesi haline geldi.

YEREL YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Ekim ayının ortasında 1 milyon euro çaldığı ortaya çıkan fakat bunun öğrenilmesinden sonra kayıplara karışan Mirnesa için yerel yetkililer harekete geçti. Evi karakoldan sadece 340 adım uzakta olan Mirnesa'nın başarısı ve polislerin başarısızlığı alay konusu oldu.

"ŞU AN ONU BULAMIYORUZ"

Evinin boş olduğu açıklanırken yerel polis yetkililer, "Şu ana kadar Mirnesa için bir dizi ihbar geldi. Fakat şu an onu bulamıyoruz. Mirnesa halen kayıp" dedi.

Ülkede bir numaralı gündem oldu! Almanya polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan bu sarışını arıyor
Polis genç kadının para dolu torba ile kaçtığı görüntüleri paylaştı.

"ÇOK SAKİN BİR HAYAT YAŞIYORDU"

Bild'e konuşan Mirnesa'nın komşusu, "Buraya 2021 yılının yaz aylarında taşındı. Kendisinin bir şubenin müdürü olduğunu ve öğlen ile gece yarısına kadar çalıştığını söyledi" dedi. Bölgede hizmet veren bir fırının sahibi ise, "Çok sakin bir hayat yaşıyordu. Bazen yakışıklı partneri ve köpeğiyle yürüyüş yapıyordu" dedi.

ACİL İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, polisin Mirnesa için acil ihbar hattı oluşturulduğunu da aktardı.

YORUMLAR
500
Grosswallstadt'ta forma giyen milli hentbolcu Görkem, Bundesliga 1'de oynamak istiyor Grosswallstadt'ta forma giyen milli hentbolcu Görkem, Bundesliga 1'de oynamak istiyor Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü

Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi
14:37 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur
14:24 Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız
14:18 Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı
14:05 "Sıfır Kovid-19" politikasından vazgeçen Çin, kabusu yaşıyor! Günde 5 bin kişinin öldüğü ülkede sokaklar cesetlerle kaplandı
13:47 Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
13:42 İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi
13:23 Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu
12:37 13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı
11:03 Sabah saatlerinde bir araya toplanıp kahkaha attılar! Mutluluk Kahkaha Akademisi üyelerinden renkli görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 14:54:46. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement