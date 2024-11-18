Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Gönderecek - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Gönderecek

Almanya, Ukrayna\'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Gönderecek

Almanya, Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü silahlı insansız hava aracı göndermeyi planladığını açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, askeri güvenlik nedeniyle daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

18.11.2024 17:15  Güncelleme: 17:16
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ALMANYA, Ukrayna'ya 4 bin insansız hava aracı gönderecek.

Almanya'nın Ukrayna'ya 4 bin yapay zeka kontrollü yüksek teknolojili İnsansız Hava Aracı (İHA) göndereceği duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalie Jenning, Alman hükümetinin Ukrayna'ya 4 bin silahlı İHA teslim etmeye hazırlandığını söyledi. Jenning, askeri güvenlik nedeniyle daha fazla ayrıntı vermekten kaçındığını aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Gönderecek - Son Dakika

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