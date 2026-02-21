Almanya ve İsveç'ten İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya ve İsveç'ten İran Uyarısı

Almanya ve İsveç\'ten İran Uyarısı
21.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya ve İsveç, vatandaşlarını İran'ı acilen terk etmeleri için uyardı. Güvenlik durumu endişe verici.

ALMANYA ve İsveç, İran'da bulunan vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısı yaptı.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran ve bölgedeki durumun gerginliğini koruduğu belirtildi. Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Alman vatandaşlarına mevcut çıkış imkanlarını kullanarak ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısı yinelendi. Ayrıca, olası bir gerginliğin tırmanması durumunda Tahran'daki Alman Büyükelçiliği'nin ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ülkeden çıkış konusunda neredeyse hiçbir destek sağlayamayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

'TAHLİYE KONUSUNDA YARDIMCI OLAMAYACAĞIZ'

Benzer bir uyarı da İsveç cephesinden geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve bölgedeki gelişmelerin son derece belirsiz olduğuna dikkat çekti. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yönelik tüm seyahatlerden kaçınılması tavsiyesini ve ülkedeki İsveç vatandaşlarına yönelik kesin ayrılma çağrısını hatırlatan Stenergard, hava ve kara yolları üzerinden çıkışların halen mümkün olduğunu belirtti.

Vatandaşların imkan varken beklemeden İran'ı terk etmesi gerektiğinin altını çizen Stenergard, "İran'da kalmayı seçen kişilerin üzerinde büyük bir şahsi sorumluluk bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güvenlik, Almanya, Dünya, İsveç, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya ve İsveç'ten İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış
“Sıramdan kalkar mısın“ diyen öğrencinin çenesini kırdılar "Sıramdan kalkar mısın?" diyen öğrencinin çenesini kırdılar

13:28
İran, Seyyad 3-G Füzelerini Test Etti
İran, Seyyad 3-G Füzelerini Test Etti
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:17:21. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya ve İsveç'ten İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.