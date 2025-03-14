American Airlines Uçağı Denver Havalimanı'nda Alev Aldı

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Denver Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), yaptığı açıklamaya göre, uçak Colorado Springs'ten havalandı ve Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Ancak uçak, yerel saatle 17.15'te (TSİ 02.15) Denver'a iniş yaptı. İnişin ardından uçağın pistte ilerlerken alev aldığı kaydedildi. American Airlines, uçakta altı mürettebat üyesiyle birlikte toplam 172 yolcunun bulunduğunu belirtti.