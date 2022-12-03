ABD'li kadının Türklere sorduğu soru gülme krizine soktu! Sosyal medyadan cevap yağıyor - Son Dakika
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ABD'li kadının Türklere sorduğu soru gülme krizine soktu! Sosyal medyadan cevap yağıyor

03.12.2022 12:44

ABD'de yaşayan bir kadının Türklere yönelttiği, "Orta yaşlı bir erkeğe hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?" şeklindeki sorusu gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları soruyu cevap yağmuruna tuttu.

ABD'de yaşayan bir kadının sosyal medya üzerinden paylaştığı video kısa süre içerisinde viral oldu. ABD'li kadın, çektiği videoda Türk vatandaşlarına ilginç bir soru yöneltti.

"HANGİ DURUMDA ORTA YAŞLI ERKEKLERE DAYI DİYORSUNUZ"

Genç kadın, "Orta yaşlı bir erkeğe hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Soruya kısa süre içerisinde cevap yağdı.

FOTOĞRAFLA YANIT VERDİLER

Sosyal medya kullanıcıları, durumun daha iyi anlaşılabilmesi adına ikisi arasındaki ayrımı ifade eden çeşitli fotoğraflar yayınladı.

İşte o fotoğraflardan birisi:

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