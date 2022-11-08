ABD ara seçimleri Türkiye ile ilişkilerde belirleyici olacak

ABD'de halk ara seçimler için sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamının 100 sandalyelik Senato'nun ise35 koltuğunun değişeceği seçimlerde, sonuçlar sadece ABD iç politikasını değil, Türkiye ile olan ilişkilerde de belirleyici olacak.

ANKETLERDE CUMHURİYETÇİLER ÖNDE

Amerika'da ara seçimler için yapılan anketlerde Cumhuriyetçi Parti'nin parlamentonun iki kanadında da çoğunluğu alması bekleniyor. Eğer seçimler böyle sonuçlanırsa Demokrat Partili başkan Joe Biden yasalarını geçirmek için Cumhuriyetçi Parti ile uzlaşmak zorunda kalacak.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ETKİSİ

Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve ABD'den alınması hedeflenen F-16'lar içinde bu seçimlerin sonuçları önem arz ediyor. Başkan Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini söylemişti. Eğer Cumhuriyetçiler parlamentoda çoğunluğu ele geçirirse savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına engel olabilirler.

ABD ARA SEÇİMLERİ NASIL OLUYOR?

Amerikan başkanı 4 yılda bir yapılan seçimler ile belirlenirken ülkede parlamento iki kanattan oluşuyor. Bu iki kanat Temsilciler Meclisi ve Senato diye isimlendiriyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı her iki yılda bir değişirken Senato'da görev yapanların süresi 6 yıl oluyor. Burada her iki yılda bir yapılan seçimlerde 35 koltuk değişiyor.