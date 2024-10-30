ABD'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyondan Fazla Erken Oy Kullanıldı - Son Dakika
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ABD'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyondan Fazla Erken Oy Kullanıldı

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5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine bir hafta kala 51 milyondan fazla seçmen oyunu kullandı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı verilerine göre, 24 milyondan fazla kişi posta yoluyla, yaklaşık 27 milyon kişi ise seçim merkezlerinde oy verdi. Uzmanlar, seçimlere kalan sürede erken oy sayısının artacağını ve bu yoğun katılımın seçim sonuçlarını etkileyebileceğini belirtiyor.

30.10.2024 11:29  Güncelleme: 11:36
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Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine bir hafta kala erken oy kullanım sayısı rekor düzeye ulaştı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın açıkladığı son verilere göre, 51 milyondan fazla Amerikalı seçmen şimdiden oyunu kullanmış durumda.

Erken oy kullanma sisteminin uygulandığı eyaletlerde seçmenler iki farklı yöntemle oylarını kullanabiliyor. Verilere göre 24 milyondan fazla seçmen posta yoluyla, yaklaşık 27 milyon seçmen ise seçim merkezlerine giderek şahsen oy kullandı.

Bu yüksek katılım, Amerikan seçmenlerinin demokratik sürece olan ilgisini ve seçimlerin önemini gösteriyor. Uzmanlar, seçimlere bir hafta kala erken oy sayısının bu kadar yüksek olmasını, seçmenlerin tercihlerini erkenden belirlediğinin bir işareti olarak yorumluyor.

Seçim gözlemcileri, kalan sürede erken oy sayısının daha da artabileceğini belirtiyor. Bu yoğun katılımın seçim sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği düşünülüyor.

Erken oy kullanma sistemi, seçmenlere oy verme konusunda esneklik sağlarken, seçim günü oluşabilecek yoğunluğu da azaltıyor. Bu sistem aynı zamanda daha fazla vatandaşın demokratik sürece katılmasını teşvik ediyor.

Bu yılki başkanlık seçimlerinde görülen rekor düzeydeki erken oy katılımı, Amerikan demokrasisinin gelişimi ve seçmenlerin siyasi sürece olan ilgisinin artması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ABD\'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyondan Fazla Erken Oy Kullanıldı
Kaynak: DHA

Politika, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyondan Fazla Erken Oy Kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ozgur Turker:
    Erken oy kullanma, insanlara demokratik olarak gordukleri yasadiklari olaylari unutmadan ceza kesme ya da odullendirme sansi taniyor. Uygulama guzel bence. TR’de de olsa hukumetler yaptiklarinin sonuclarina halka unutturamadan ya da unutturmaya calismadan katlanmak zorunda kalir. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'de Başkanlık Seçimlerinde 51 Milyondan Fazla Erken Oy Kullanıldı - Son Dakika
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