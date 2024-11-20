Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı

Geniş Video İzle

ABD'li aktör Michael Malarkey, bir programda önüne koyulan kahvenin Starbucks olduğunu fark edince içmeyi reddetti. Kahveyi çöpe attıktan sonra bir de açıklama yapan ünlü aktör, ''Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz'' dedi.

20.11.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı aktör Michael Malarkey, Gazze'de devam eden İsrail soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle hayranlarıyla buluştuğu esnada kendisine sunulan Starbucks kahvesini içmedi.

"BOYKOT EDİYORUM, SİZ DE ETMELİSİNİZ"

Malarkey, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz." diyerek hayranlarını Starbucks'ı boykota davet etti.

Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı

Starbucks, Magazin, İsrail, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sait Mevlut:
    Bizim sonradan görmelere duyurulur. Bakın adam görün 122 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Bizdeki ahmaklar anlamaz bunu.. 89 2 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    Bizden daha adam ! 82 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Yanlış Yapıyorsun 3 67 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    yemin ederim bizimkilerden daha insan helal olsun. RABBİM onu islamla şereflendirsin 56 3 Yanıtla
  • hüsamettin duman:
    azıcık insan merhameti olan varsa boykot eder 44 1 Yanıtla
  • Vedat Karahanoğlu:
    bizim Türkiye'de kimliği türk hayinlere umarim örnek teşkil eder birde baldiri çıplak sonradan gormuslere açız deyip Dubai çikolata sini almak için geceden sabaha kuyrukta bekleyen yalin ayaklara bu 41 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    helal inşallah Müslüman olur 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Yabancılar bizden bin kat daha şerefli 2 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    Türkler yapınca yobazlık oluyo ama 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 18:47:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.