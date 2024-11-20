Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı

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Amerikalı aktör Michael Malarkey, Gazze'de devam eden İsrail soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle hayranlarıyla buluştuğu esnada kendisine sunulan Starbucks kahvesini içmedi.

"BOYKOT EDİYORUM, SİZ DE ETMELİSİNİZ"

Malarkey, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz." diyerek hayranlarını Starbucks'ı boykota davet etti.