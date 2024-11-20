Amerikalı aktör Michael Malarkey, Gazze'de devam eden İsrail soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle hayranlarıyla buluştuğu esnada kendisine sunulan Starbucks kahvesini içmedi.
Malarkey, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz." diyerek hayranlarını Starbucks'ı boykota davet etti.
Son Dakika › Dünya › Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı - Son Dakika
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