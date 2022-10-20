Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir - Son Dakika
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Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir

20.10.2022 16:37
Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir

Amerikan Forbes dergisi Türkiye'nin ürettiği TB3 insansız hava araçları hakkında dikkat çeken bir analizde bulunurken, ''Bayraktar TB2 drone'u son yıllarda çeşitli çatışmalarda değerini kanıtladıktan sonra, Baykar şimdi TB3'ü geliştiriyor. Türkiye kıyılarından uzaktaki düşman gemilerini tehdit edebilir veya uzak ülkelerdeki kara operasyonlarını destekleyebilirler'' dedi.

Amerika'nın önde gelen dergisinde yer alan Türkiye'nin ürettiği insansız savaş uçaklarına dair analiz oldukça dikkat çekti. Dergide, Bayraktar TB3'ün çeşitli özelliklerine değinirken gemilere konumlanmasının büyük avantaj sağlayacağını ifade etti.

''ÇATIŞMALARDA KENDİNİ KANITLADI''

Analizde, Bayraktar TB2 dron'u son yıllarda çeşitli çatışmalarda değerini kanıtladıktan sonra, Baykar şimdi TB3'ü geliştirildiğine yer verilirken ''TB3, katlanabilir kanatlarının göze çarpan istisnası dışında, önceki TB2 ile neredeyse aynı görünüyor'' ifadelerine yer verildi.

''TCG ANADOLU 30-50 TANE TB3 TAŞIYABİLİR''

Analizin devamında Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu ve TB3 ilişkisine de yer verilerek, ''TB3, Türkiye'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi, TCG Anadolu (L-400) adını taşıyan bir amfibi savaş gemisi ve ihracat için geliştiriliyor.TB3'ün katlanır kanatları sayesinde Anadolu, bunların 30-50'sini taşıyabilecek'' açıklamaları yapıldı.

Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir

''UZAK ÜLKELERE KARA OPERASYONLARI YAPABİLİR''

Haberde son olarak, ''TB3'lerin her biri, TB2'nin taşıyabileceği çeşitli mühimmatları taşıyabilir ve ateşleyebilir. Türkiye kıyılarından uzaktaki düşman gemilerini tehdit edebilir veya uzak ülkelerdeki kara operasyonlarını destekleyebilirler. Bu kadar kısa bir pistte kalkış ve iniş yapmak üzere tasarlanmış olması, TB3'ü yukarıda bahsedilen dron'lardan çok daha kolay alınabilir ve dolayısıyla çeşitli görevler için daha fazla kullanılabilir kılıyor'' dedi.

Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir
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Son Dakika Dünya Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerikan dergisinden TB3 değerlendirilmesi: TB3, diğer ülkelerdeki kara tabanlı askeri operasyonları desteklemek için çalışabilir - Son Dakika
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