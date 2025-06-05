Amsterdam'da 200 Yıllık Prezervatif Sergilenmeye Başladı - Son Dakika
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BBC

Amsterdam'da 200 Yıllık Prezervatif Sergilenmeye Başladı

05.06.2025 06:26
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Rijksmuseum'da 1830 tarihli prezervatif, cinsellik ve fuhuştan kesitler sunan sergide yer alıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Rijksmuseum'da açılan bir sergide yaklaşık 200 yıllık bir prezervatif sergilenmeye başlandı. Müze yetkilileri, prezervatifin, "çok iyi durumda" olduğunu söylüyor.

Prezervatifin bir koyunun apandistinden yapıldığı düşünülüyor. Üzerindeki resimde ise bir rahibe ve üç din adamı tasvir ediliyor.

Nadir bulunan eser 1830 yılından kalma.

Rijksmuseum, prezervatifi geçen yıl bir müzayedede satın alındı.

Prezervatif, "19. Yüzyıl'da fuhuş ve cinsellik" konulu serginin bir parçası.

Rijksmuseum Küratörü Joyce Zelen, BBC'ye yaptığı açıklamada meslektaşıyla birlikte açık artırmada prezervatifi ilk gördüklerinde "güldüklerini" söyledi.

Küratör Zelen, prezervatifi "başka kimsenin fark etmediğini" ve müzayedede sadece kendilerinin teklif verdiğini belirtti.

Zelen, prezervatifi sergilemeye başladıklarından bu yana müzenin genç ve yaşlı insanlarla dolup taştığını, "tepkilerin inanılmaz olduğunu" da sözlerine ekledi.

Prezervatifin Fransa'daki bir genelevden "lüks bir hatıra" olduğuna inanılıyor.

Müze yetkilileri, bu sıra dışı prezervatifin, "istenmeyen hamilelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar - özellikle de frengi - korkusuyla dolu bir dönemde, cinsel sağlığın hem aydınlık hem de karanlık taraflarını temsil ettiğini" söyledi.

Prezervatifte Fransızca, "İşte benim seçimim" anlamına gelen "Voilà mon choix" yazıyor.

Üzerindeki fotoğrafta rahibe üç erkeğin önünde oturmuş, elbisesini yukarı kaldırmış ve bacaklarını açmış şekilde parmağıyla, önünde duran ve hepsi de cüppelerini kaldırmış din adamlarını işaret ederken görülüyor.

Müzeye göre prezervatifteki resim bu nedenle, "hem bekarlığın hem de Yunan mitolojisindeki Paris'in Yargısı adlı mitolojik öykünün parodisi" olarak düşünülebilir.

Paris'in Yargısı'nda, Truva Prensi Paris'ten; Afrodit, Hera ve Athena arasından en güzel tanrıçanın kim olduğuna karar vermesi istenmişti.

Rijksmuseum'un koleksiyonunda yaklaşık 750 bin baskı, çizim ve fotoğraf var ancak sergilenen, koleksiyonda prezervatif üzerine yapılan ilk baskı örneği.

Küratör Joyce Zelen, "Bildiğimiz kadarıyla basılı prezervatifi olan tek sanat müzesi biziz" dedi.

Rijksmuseum eseri başka müzelere "ödünç vermeye açık" ancak yetkilileri prezervatifin çok hassas olduğunu söylüyor.

Prezervatif müzede Kasım ayı sonuna kadar sergilenecek.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Amsterdam'da 200 Yıllık Prezervatif Sergilenmeye Başladı - Son Dakika

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