Miçotakis'in kapalı kapılar ardında konuştukları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını Putin'e benzetti - Son Dakika
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Miçotakis'in kapalı kapılar ardında konuştukları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını Putin'e benzetti

29.09.2022 10:00

Ankara ile Atina arasındaki kriz, Yunanistan'ın ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçları adalara sevk etmesiyle tavan yaptı. İngiliz Financial Times gazetesinin servis ettiği bir haber ise ortalığı iyice karıştıracak gibi. Gazete, Yunan Başbakanı Miçotakis'in kapalı kapılar ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde sarf ettiği sözleri Putin'in Ukrayna'nın işgali öncesindeki diline benzeterek paralelliklere dikkat çektiği öne sürüldü.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim her geçen gün tırmanırken, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, iki komşu ülke arasındaki ilişki dinamikleri ile ilgili kapsamlı bir analize imza attı.

"NATO MÜTTEFİKLERİ ARASINDA GERİLİM ARTIYOR"

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel ve Yunanistan muhabiri Eleni Varvitsioti imzalı haberde, "Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert sözleri Ege'de tansiyonu yükseltiyor" başlığı kullanılırken, "Erdoğan'ın saldırgan tutumu, NATO müttefikleri arasında gerilim yaratıyor" yorumuna yer verildi.

KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPTIĞI KONUŞMA DEŞİFRE OLDU

Hem Ankara hem de Atina'nın sert açıklamalar yaptığını ve iki ülkenin de geri adım atmadığına dikkat çekilirken önceki gün Girit adasında düzenlenen bir etkinlikte Miçotakis'in kapalı kapılar arkasında söylediği sözler de ilk kez ortaya çıktı.Bu hafta Girit'te Avrupa'daki Hıristiyan demokrat ve muhafazakar partileri çatısı altına alan Avrupa Halk Partisi'nin etkinliğinde söz alan Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çekici bir yorumda bulunduğu belirtildi.

MİÇOTAKİS'TEN ERDOĞAN İÇİN SKANDAL BENZETME

Miçotakis'in grup toplantısı sırasında Salı günü kapalı kapılar arkasında neler konuştuğunu Financial Times ilk kez yazdı. Gazete, "Avrupa Halk Partisi'nin kapalı grup oturumunda, Miçotakis, Erdoğan'ın son dönemde sarf ettiği sözleri Putin'in Ukrayna'nın işgali öncesindeki diline benzeterek paralelliklere dikkat çekti" ifadesine yer verdi. Makalede iki ülke arasındaki ilişkinin son on yıllar boyunca en kötü seviyede olduğu da kaydedildi.

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Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Ankara, Atina, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Miçotakis'in kapalı kapılar ardında konuştukları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını Putin'e benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miçotakis'in kapalı kapılar ardında konuştukları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını Putin'e benzetti - Son Dakika
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