Tepkilere rağmen ikiz kız kardeşlerle evlenmişti! Hamilelik talebi şaşkına çevirdi

Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan 37 yaşındaki ikiz kardeşler Anna ve Lucy DeCinque, geçtiğimiz yıllarda Ben Byrne ile dünyaevine girdi. Evlilikleri tepki gören üçlü, bu tepkilere aldırış etmeden normal yaşamlarına devam ediyor.

RESTORANDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Anna, Lucy ve Byrne son olarak gittikleri restoranda çekildikleri fotoğrafı, sosyal medya hesaplarından yayınladılar, altına da "En iyi şeyler, üç kişinin şansıyla gelir" notunu düştüler. Fotoğrafın altı kısa süre içerisinde takipçilerinin mutluluk dilekleriyle doldu.

HAMİLELİKLE İLGİLİ AKILALMAZ SÖZLER

Hayatlarına dolu dizgin devam eden üçlünün şimdilerde ise çocuk istediği öğrenildi. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Ben Byrne, iki eşinin de bebek teklifini kabul ettiklerini belirterek, şu anda ikizleri aynı anda hamile bırakmaya çalıştığını dile getirdi. Byrne'nin bu sözleri, destek aldığı kadar eleştiri de aldı.