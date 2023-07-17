Anne, oğlunun doğum günü partisine striptizci tutunca tepki çekti

Meksika'nın Nuevo León şehrinde bir anne oğlunun 18. yaş günü partisi için striptizci tutunca büyük tepki çekti.

Anne, oğlunun doğum günü dileği için bir pasta taşıdı ve oğlunun gözlerini kapamasını istedi. Oğlu gözlerini açtığında, striptizciye karşı büyük bir şok yaşadı ve utançtan yüzünü kapattı. Video, sosyal medyada viral oldu ve izleyiciler arasında annenin eylemleri konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bazıları annenin "en iyi" olduğunu söylerken, diğerleri durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bu olay, " Britanya'nın en nefret edilen kadını" olarak tanınan Carla Bellucci'nin, kızının doğum günü partisi için striptizciler kiraladığını açıklamasının ardından geldi. Carla, tartışmalı görüşleriyle tanınan eski bir glamur modeli ve sosyal medya etkileyicisidir. Carla'nın 17 yaşındaki kızı Tanisha, doğum gününde yarı çıplak striptizcilerle kutlama yaptı.