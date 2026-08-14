Annelik Hayali ve Suç

Yeni belgesel-drama filmi 'A Child of My Own' (Bana ait bir çocuk), annelik hayalini gerçekleştirmek için suça karışan genç bir Meksikalı kadının kamuoyunda geniş yankı uyandıran hikayesini ele alıyor.17 Haziran 2009'da, 26 yaşındaki bir kadın Mexico City'deki bir hastaneden elinde bir hediye çantasıyla ayrıldı. Çantanın içinde yeni doğmuş bir kız bebek vardı. Kadın, Eleonor Alejandra Marín Mendoza'ydı. Ancak bebeğin annesi değildi.(Uyarı: Bu makale düşük vakalarına ilişkin çok sayıda atıf içermektedir.)Saatler sonra o ve eşi Arturo bir motelde yakalandı ve bebek Katya Valentina, zarar görmeden ailesine teslim edildi. Mendoza, insan kaçırma suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve davası, dokuz ay boyunca hamile taklidi yaparak eşini, ailesini ve doktorları kandırmış olması nedeniyle Meksika'da büyük yankı uyandırdı.Anne olma konusunda hissettiği toplumsal ve psikolojik baskı, 13 Ağustos Perşembe günü Netflix'te yayımlanacak olan yeni film A Child of My Own'da ele alınıyor.Bu çarpıcı hikaye, klasik bir suç yapımı formatında değil, sinematik bir belgesel-drama olarak anlatılıyor.Filmin ilk yarısı, Mendoza'nın olaylara ilişkin anlatımına dayanan canlandırmadan oluşuyor. Ardından hapishanede bulunan ve "Ale" olarak tanınan gerçek Mendoza ile tanışıyor, vakaya dahil olan diğer kişileri görüyor ve döneme ait haber görüntülerini izliyoruz.2009'daki doğum öncesi partiyi yeniden canlandıran bir sahne hakkında konuşuyor. Sahnede onu Meksikalı oyuncu Ana Celeste Montalvo canlandırıyor. İleri derecede hamile görünen Mendoza, arkadaşları ve ailesi ile birlikte bir partide pasta, hediyeler ve balonlar arasında görülüyor. Mendoza, bunun kendisinde çelişkili duygular yarattığını kabul ediyor. Bir yandan, "Kendimi çok özel hissediyordum" diyor. Diğer yandan ise, "Birinin gelip o yalan balonunu patlatmasını istiyordum" diye ekliyor.Pembe masallarEn İyi Belgesel kategorisinde iki kez Oscar'a aday gösterilen Şilili yönetmen Alberdi, Mendoza'nın olaylara ilişkin anlatımını dramatize edilmiş bir masal olarak aktarıyor.Hikaye Mendoza ile Arturo'nun 2000 yılındaki düğünüyle başlıyor. Renk paleti pastel pembe, sarı ve mavi gibi bebek tonlarından oluşuyor. Kamera, görüntü netliğini yumuşatan bir teknikle ilerliyor.Doğum kliniğinin bekleme salonuna, neşeli bir anne ve bebek fotoğrafı hakim. Mendoza her zaman pembenin tonlarında giyiniyor ve hikayenin bu bölümü onun bakış açısından, kendi seslendirmesi eşliğinde anlatılıyor.Alberdi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu sahneleri bir masal gibi gösterdim çünkü Mendoza'nın hayali ya da hikayeyi kendisine anlatış biçimi bu şekildeydi" diyor. "Bu, onun gerçekliğe ilişkin öznel bakış açısı. Bu pembe dünyayı bilinçli olarak uç noktalara taşıyoruz; bunun bir nedeni de onun dünyasının gerçekte de çok pembe olması. Filmde göreceğiniz gibi, bu rengi çok seviyor. Bu yaklaşım, evlilik ve bebekle ilgili hayalini mümkün olduğunca yansıtmak için tasarlandı."

Açık olan şu ki, küçük yaşlardan itibaren anne olma arzusu Mendoza'nın üzerinde ağır bir baskı oluşturuyordu. 17 yaşındayken evlendi ve o sırada hamileydi, ancak bebeğini düşürdü. Ardından bir sonraki hamileliği de düşükle sonuçlandı. Üçüncü düşük vakasını ise eşinin ve eşinin ailesinin tepkisinden korktuğu için gizli tuttu.Polise verdiği ifadede, daha sonra doğum kliniğinde Mayra adlı hamile bir kadınla tanıştığını ve bu kadının kendi bebeğini istemediğini söyledi.Mendoza, Mayra'yı bebeği doğuma kadar taşımaya ve ardından kendisine vermeye ikna ettiğini söyledi. Bu sırada bir "hamilelik karnı" oluşturmak için abur cubur yedi.Kilosu 54 kilogramdan 89 kilogramın üzerine çıktı ve hastanenin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde çalıştığı için tıbbi kayıtlarında değişiklik yaptı.Mendoza'nın anlatımına göre, doğumun ardından Mayra, yeni doğan bebeğini bırakarak hastaneden ayrıldığını söyledi. Panikleyen Mendoza da bebeği çantaya koyup hastaneden çıkardı ve bebeği Arturo'ya götürdü. Eşi şaşkına dönmüştü. Arturo, Mendoza'nın hamileliğinin sahte olduğunu ancak kendisine kaçırılan bebeği getirdiğinde öğrendiğini savunuyor. Mendoza da bunu doğruluyor.Yönetmen Alberdi, Mendoza ile Meksika'daki bir cezaevinde tanıştığını söylüyor ve izleyici de bu yapımın kahramanıyla ilk kez burada karşılaşıyor. Mendoza, pembe temalı bir hücrede, 13 yıllık hapis cezasının son haftalarını geçiriyor. Alberdi ayrıca, kaçırma olayına ilişkin polis soruşturması sırasında iki yıl tutuklu kalan ancak sonunda olayla bağlantısı olmadığına hükmedilerek beraat eden Arturo ile de konuşuyor.Hikayenin diğer tarafını aktarmak için Alberdi, kaçırılan çocuğun annesi Mayra Navarro Vega ile röportaj yapıyor. Vega, Mendoza'nın olaylara ilişkin anlatımına kesin bir dille karşı çıkıyor. Mahkeme ifadelerinde Mayra, hastane tuvaletine gittiğini ve geri döndüğünde bebeğinin kaçırıldığını fark ettiğini anlattı. Ortada hiçbir zaman bir "anlaşma" olmadığını söyleyen Mayra, farklı bir doğum kliniğine gittiğine ve Mendoza ile hiç tanışmadığına dikkat çekiyor. Mayra'nın anlatımına göre Mendoza, onun bulunduğu servise ilk kez sosyal hizmet görevlisi gibi davranarak geldi.Mayra filmde Mendoza hakkında, "Ona karşı hiçbir merhamet hissetmiyorum" diyor. "Bebeğimi çaldığında o da hiç merhamet göstermedi."Filmin ortaya koyduğu daha büyük sorularAlberdi, vakayı incelerken annelik etrafındaki daha geniş toplumsal baskıları ele almak istediğini söylüyor. "Bir insan neden hamileliği taklit etme ihtiyacı hisseder?" diye soruyor: "Elbette Alejandra bir suç işledi, elbette hapse girmesi gerekiyordu. Ama aynı zamanda sistemin de bir mağduru. Ailesinin de bir mağduru. Bana göre bu durumda yıllar boyunca süren bir baskı olduğu açık."Mendoza'nın anlatımına göre, hamileyken çalışmaya devam ettiği için düşüklerinden eşinin ailesi ve eşi tarafından sorumlu tutuluyor; onlar bunu "kendine dikkat etmemek" olarak değerlendiriyor. Eşinin sadece biyolojik bir çocuk değil, özellikle bir erkek çocuk istediği de açık.Davanın kadın hakimi ise Alberdi'ye verdiği röportajda, Mendoza'nın ifadesinde, kayınvalidesi ve kayınpederinin "çocuk sahibi olamıyorsan kadın olarak bir değerin yok" gibi sözler söylediğini anlattığını belirtiyor.Mendoza filmde, "Eşimin ailesini memnun etme baskısı altındaydım " diyor: "Anne olma isteğim o kadar güçlüydü ki giderek büyüyen sorunların içine çekildim ve giderek daha karmaşık kararlar alıp eylemlerde bulunmaya başladım. Sonunda çıkış yolu kalmadı ve geri dönme imkanı da yoktu."Canlandırmada, bir doktorun bebeğin kalp atışını tespit ettikten sonra Mendoza'nın doğum iznini onayladığı görülüyor; bu, gerçekten yaşanmış bir olay. Filmde bu durum, büyük bir sıkıntı içindeki Mendoza'nın kendi kendine "Yeniden hamile mi kalmıştım?" diye sormasına yol açıyor."Gerçekten de Alejandra'nın bir yalanın içine girdiğini düşünüyorum, ancak bunun ne kadar ileri gideceğini hiç hesaba katmadığını da düşünüyorum" diyor Alberdi."Sanırım bir noktada, 'Tamam, düşük yaptığımı söylerim' ya da 'Doktor [doğum iznimi onaylarken] gerçeği fark edecek ve her şey duracak' diye düşünüyordu."Ama davanın hakimi bile 'sistemin onu yüzüstü bıraktığını' söyledi. Üç kez düşük yaptı ve ruh sağlığı konusunda hiçbir destek almadı. Hapse girerek topluma olan borcunu ödedi ve orada olması gerektiğini de anladı. Ancak benim için asıl soru şuydu: Toplum ona karşı olan borcunu ödedi mi? Sistem bu kadının ruh sağlığı için gerçekten işledi mi? Bence burada mesele adalet sisteminden çok toplumun olup bitene bakmıyor olması."

Mendoza'nın tutuklanmasının ardından onu değerlendiren adli psikolog Dr. Norma Romero Sanchez de belgeselde yer alıyor. Sanchez, çocuk sahibi olma baskısının Mendoza'nın kurduğu fanteziye katkıda bulunduğu sonucuna vardı.BBC'ye konuşan Sanchez, "Bir kadın olarak tamamlanmış hissedebilmek için anne olması gerektiğine inanıyordu" diyor: "Meksika'da ve Latin Amerika'da kadınların anne olması yönünde psikolojik açıdan çok büyük bir baskı var. Ayrıca sürekli düşüklere yol açan fiziksel bir sağlık sorunu da vardı, ancak bunun nedenini açıklayacak uzman bir tıbbi görüş bulunmuyordu. Çok acı verici bir gerçeklikle başa çıkabilmek için bir savunma mekanizması olarak bir fantezi dünyasında yaşıyordu."Ancak Romero Sanchez, bu rol yapmanın bu kadar ileri gitmesinde Mendoza'nın kendine özgü psikolojik profilinin etkili olduğunu da belirtiyor."Karşı koyabilmek için çok az kaynağa sahipti; bu kısmen yaşıyla, kısmen de kişilik özellikleriyle ilgiliydi ve bu durum onun kendisini savunamamasına yol açıyordu" diyor. "Ayrıca gerçeklikten değil, kendi kimliğinden de kopma eğilimi vardı. Bunu belgeselde de görüyorsunuz; doktor bebeğin kalp atışını duyduğunu söylediğinde, sonrasında gerçekten hamile olup olmadığını sorgulamaya başlıyor."Romero Sanchez, daha fazla profesyonel ruh sağlığı desteğinin Mendoza'nın durumunda fark yaratacağına inanıyor, ancak kültürel beklentilerin de değişmesi gerektiğini savunuyor. "Özellikle annelik ve kadın olmanın ne anlama geldiğine ilişkin kalıpları yıkmak için çok fazla desteğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diyor. "Kadınlara çocuklarının olup olmadığı, kaç çocukları olduğu ya da neden hala çocuk sahibi olmadıkları soruluyor. Bu toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak için eğitime ihtiyacımız var."2023 yılında cezaevinden tahliye edilirken, Mendoza'nın artık kimliğine dair farklı bir bakış açısına sahip olduğu açıkça görülüyordu. Kameralara, yıllarını cezaevinde "anne olmamayı kabullenmeye çalışarak" geçirdiğini söylüyor.Sözlerini şu şekilde tamamladı: "Arzum daha çok başkalarını memnun etmekle ilgiliydi. Çünkü anne olmak dışında başka ne var ki diye düşünüyordum. Ama sonunda yaşamak için bundan çok daha fazlası olduğunu fark ettim."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.