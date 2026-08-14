Antalya ve Balıkesir\'de orman yangınları yeniden korkuttu: Ekipler teyakkuzda

Türkiye’nin farklı noktalarında peş peşe çıkan orman yangınları korkuttu. Antalya’nın Kemer ilçesi Çıralı mevkiindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Balıkesir’in Edremit ve Dursunbey ilçelerinde çıkan yangınlar ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin incelemeler sürdürülüyor.

KEMER’DE ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 50 teknik personel ve yangın işçisi söndürme çalışmalarına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Bölge halkı da söndürme faaliyetlerine gönüllü olarak katıldı. Çıralı sakinleri yangın tüpleriyle alevlerin olduğu noktaya koşarken, ormandaki bir eşeğin semerine yangın tüpleri yüklenerek zorlu araziye taşındı. Gece saatlerinde de yangına müdahale aralıksız devam etti.

EDREMİT’TE HIZI 70 KİLOMETREYİ BULAN POYRAZ YANGINI BÜYÜTTÜ

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde orman dışı bir alanda başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradı. Yangının Kazdağları eteklerinde ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkması bölgede endişe yarattı. Saatte 70 kilometreyi aşan şiddetli poyraz, söndürme çalışmalarını zorlaştırarak alevlerin yayılma riskini artırdı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Şıpşıp Dede mevkiindeki yangının ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgedeki müdahalede 12 arazöz, 4 uçak, 2 helikopter, 8 su tankeri ve 5 kepçe görev yaparken, alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

DURSUNBEY’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi yakınlarında öğleden sonra orman dışı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda karadan ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının kontrol altına alındığını duyurarak sahada mücadele eden ekiplere teşekkür etti. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Balıkesir’in Edremit ve Dursunbey ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayıp ormana sıçrayan yangınlar kontrol altına alınarak soğutma aşamasına geçildi. Antalya Kemer’de ise ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Her üç noktadaki yangınların da kesin çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler devam ediyor.