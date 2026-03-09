Antalya Açıklarında Mültecileri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
Antalya Açıklarında Mültecileri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Antalya Açıklarında Mültecileri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
09.03.2026 10:36
Antalya Açıklarında Mültecileri Taşıyan Bot Battı: 5 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların Finike Limanı'na getirilerek çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Botta bulunan mültecilerin uyrukları hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılamazken, aralarında çocukların da olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor. Finike açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

