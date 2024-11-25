Antalya Havalimanı'nda Yangın Çıkan Uçak Geçmişte de Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Yangın Çıkan Uçak Geçmişte de Acil İniş Yaptı

Antalya Havalimanı\'nda Yangın Çıkan Uçak Geçmişte de Acil İniş Yaptı

Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sol motorunda yangın çıkan Azimuth Airlines'a ait uçak, bir ay önce de benzer bir acil iniş yapmış. Yolcuların tahliyesi ve yangına müdahale hızlı bir şekilde gerçekleşti.

25.11.2024 11:36  Güncelleme: 11:39
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ANTALYA Havalimanı'na inişi sırasında sol motorunda yangın çıkan Rus hava yolu firması Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, 1 ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı. Uçağın hidrolik sistemlerden birindeki düşük sıvı seviyesi nedeniyle 16 Ekim'de Vnukovo'ya acil iniş yaptığı belirlendi. Antalya Havalimanı'nda 'sabıkalı' uçaktaki yolcuların tahliyesi ise film sahnelerini aratmadı.

Rusya'nın Sochi Havalimanı'ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR (SU95) tipi ve RA89085 tescilli uçak, dün akşam Antalya Havalimanı'na inişi sırasında kuleye acil durum deklare etti ve sol motorunda yangın başladığını bildirdi. Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, hızla pist başına yönlendirildi. Uçak, saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na teker koyduğu sırada sol motorundaki yangın büyüdü. Yangına ARFF ekipleri tarafından 23 saniyede müdahale edilirken, yolcular ve mürettebatın tahliyesi için harekete geçildi. Uçağın kapılarından açılan hava yastıkları sayesinde saat 21.43'te 89 yolcu ve 6 mürettebatın sağ şekilde tahliyesi sağlandı. ARFF ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

KALKIŞLAR ASKERİ PİSTTEN YAPILDI

Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçaklar, havada tur attı. İnişlerin durdurulduğu, kalkışların askeri pistten gerçekleştirildiği havalimanında saat 05.00 sonrası hava trafiği normale döndü. Yangının tamamen söndürülmesinden sonra uçak, sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'deki park noktasına alındı. Uçaktan tahliye edilen yolcular ise planlanan şekilde tatil yapacakları otellere yerleştirildi.

'HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM'

Uçaktaki yolcuların yaşadığı korku ve panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Film sahnelerini aratmayan anlarda uçağın sol motorunda yangın sürerken, kapılardaki hava yastıkları üzerinden kayarak inen yolcuların hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu yolculardan bazılarının yaşadıkları korku ve panikle "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım", "Bugün bizim ölüm günümüz değil" dediği duyuldu.

MÜLKİ AMİR: MOTORUN ALEV ALMASI SEBEBİYLE İLGİLİ ŞU ANDA BİLGİ YOK

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, uçak iniş yaptıktan sonra motorunda bir anda alev görüldüğünü belirterek, "Alevle beraber yangının 23'üncü saniyesinde ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale ediliyor ve 2 dakika içerisinde de yangın söndürülüyor. Söndürmesiyle beraber de diğer acil kapılarından yolcular indiriliyor. 9 dakika içerisinde bütün yolcular indirilip, otobüslerle tahliye yapılıyor. Motorun alev almasının sebebiyle ilgili şu anda bilgi yok, incelemeler sürüyor" dedi.

UÇAĞIN GÖTÜRECEĞİ 90 KİŞİ DE KALDI

Yangın çıkan uçağın pistten alınması gerektiğini, bu nedenle saat 05.00'e kadar Antalya Havalimanı'nın gelen bütün uçuşlara kapatıldığını belirten Seyitoğlu, sonrasında havalimanı trafiğinin normale döndüğünü kaydetti. Bu uçakla gelen turistlerin ilgili seyahat acenteleri tarafından otellerine yerleştirildiğini dile getiren Vali Yardımcısı Seyitoğlu, "Tabii o uçak aynı zamanda 90 kişi götürecekti. Şimdi bu 90 kişi, onlar da kaldılar. Uçak ayarlanıncaya kadar onlar geri otellere yerleştirildi. Yangına müdahale süresi ve söndürme işlemi ve yolcuların hiç yara almadan tahliyesi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi" diye konuştu.

AYNI UÇAK GEÇEN AY DA ACİL İNİŞ YAPTI

Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, bir ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıktı. 16 Ekim 2024 Çarşamba günü 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkan ve Ivanovo'ya giden uçağın mürettebatı, saat 16.05'te 10 kilometre yükseklikte, yerdeki sevk görevlilerine, birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirdi ve en yakın Vnukovo Havalimanı'na acil iniş izni istedi. İnişi sırasında altından kıvılcımlar çıkan uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ve aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar belirlendi. 102 yolcu ve 6 mürettebat, bu kazadan da yara almadan tahliye edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Antalya Havalimanı'nda Yangın Çıkan Uçak Geçmişte de Acil İniş Yaptı - Son Dakika

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