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Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir - Son Dakika

Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir

26.10.2021 17:43

Sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde Hollanda kıyılarında deniz seviyesi, 2100 yılında yüzyılın başındaki seviyesine kıyasla 1,2 metre daha yüksek olabilir. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Güney Kutbu'ndaki Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlanırken, "2100 yılına kadar deniz seviyesinde 2 metrelik artış bile görülebilir" açıklamasında bulundu.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) Pazartesi günü, Hollanda kıyılarında deniz seviyesinin beklenenden daha hızlı yükselebileceği ve 2100 yılına kadar yükselişin iki metreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

"DENİZ SEVİYESİNDE 2 METRELİK BİR ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR"

KNMI'den yayınlanan yeni bir rapora göre, sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde Hollanda kıyılarında deniz seviyesi 2100 yılı civarında, yüzyılın başındaki seviyesine kıyasla 1,2 metre yükselebilir. Raporda ayrıca, "Güney Kutbu'ndaki Antarktika Buz Tabakası'nın erimesi hızlanırken "2100 yılına kadar deniz seviyesinde 2 metrelik bir artış bile görülebilir" denildi.

2014 YILI TAHMİNİNDE EN FAZLA 1 METRE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

KNMI raporundaki yeni öngörüler Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Ağustos ayında yayınlanan raporuna dayanıyor ve kurumun kendi araştırmalarıyla destekleniyor. Deniz seviyesinde hesaplanan yükselme tahmini de yukarıya çekilmiş durumda. KNMI 2014 yılında, 2100'de söz konusu yükselmenin en fazla 1 metre olacağını tahmin etmişti.

"GİDEREK GÜNEY AVRUPA İKLİMİNE DOĞRU KAYIYORUZ"

IPCC raporu doğrultusunda KNMI de Hollanda'nın ikliminin çok hızlı değiştiğini kaydetti. Meteoroloji enstitüsü, "Bu raporla birlikte hızla meydana gelen iklim değişikliğinin aciliyeti netleşiyor" ifadesini kullandı. KNMI, deniz seviyesindeki yükselmenin yanı sıra, kurak ilkbahar ve yazların sayısının artacağını ve aşırı yaz yağmurlarının daha fazla yaşanacağını öngörüyor. KNMI raporunda "İklimimiz giderek Güney Avrupa iklimine doğru kayıyor" denildi.

Meteoroloji, Antarktika, Pazartesi, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir - Son Dakika
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